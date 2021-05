Tony Gustavsson för en kamp mot klockan inför OS

Det kan tyckas märkligt att ladda upp inför ett mästerskap med att möta en blivande motståndare. Men Tony Gustavsson förklarade vid en digital presskonferens med svensk media på tisdagen att diskussionerna att möta Sverige var långt gångna redan innan lottningen gjordes.

– Att ersätta en motståndare med en annan i det här sena skedet är svårt. Och både Peter (Gerhardsson, svensk förbundskapten) och jag känner oss trygga i att gå vidare och spela matchen.

– Dessutom ser jag fler fördelar än nackdelar med att möta Sverige så tätt inpå OS. Vi möter ett homogent, samspelt lag som håller världsklass, förklarade Gustavsson.

– Jag ser det som inspirerande och bra. Vi vill ha så tuffa matcher som möjligt inför OS. Dessutom möts vi först i den andra matchen i OS. Hade det handlat om en öppningsmatch hade situationen varit en annan.

Tony Gustavsson tränade Degerfors och Hammarby innan han växlade över till damfotbollen. Han tog Tyresö till SM-guld 2012 och Champions League-final 2014.

Under OS 2012 jobbade han även som assisterande förbundskapten för USA, under Pia Sundhage. Ett jobb som han sedan hade permanent 2014–2019 under Jill Ellis. Resulterade i OS-guld 2012 samt VM-guld både 2015 och 2019.

Efter VM i Frankrike 2019 var han sedan mellan jobb tills han tog över Australien i september 2020, med siktet inställt på OS i Tokyo i år.

Men Tony Gustavsson för en kamp mot klockan. Sedan han tillträdde för åtta månader sedan har man bara haft en samling, för en månad sedan. Då mötte man först Tyskland och sedan Nederländerna, och förlorade med 2–5 respektive 0–5.

– Det är en otrolig utmaning vi står inför, men samtidigt känns det väldigt spännande, säger han.

– Det är viktigt att få svar på var vi står, några av spelarna kommer jag att träffa för första gången vid samlingen i Sverige.

– Samtidigt vet jag att vi på väldigt kort tid måste få ihop något inför OS. Tiden är för knapp för att kunna experimentera med laget. Så det är tuffa och viktiga svar jag kommer att få under de nio dagarna i Sverige.

Australiens landslag under uppvärmning inför den match mot Tyskland som slutade med förlust med 2–5. Foto: Tatjana Herzbeg/TT

En OS-trupp består av 18 spelare, mot normalt 23 under ett mästerskap. Tony Gustavsson är därför medveten om att han måste filtrera och ta tuffa beslut redan nu. Samtidigt som det fortfarande finns osäkerhet om vilka som faktiskt kommer att vara uttagningsbara i juni.

– Vi har haft många skador, och flera spelare har under vintern varit drabbade av corona. Dessutom kunde vi inte flyga ut spelare från Australien i april på grund av coronarestriktioner.

– Därför är den samling vi kommer att ha i Sverige, och mötet med Sverige, av stor betydelse. Där sker själva förberedelsen inför OS.

Vad kände du när ni fick lottningen, Sverige, USA och Nya Zeeland?

– Jag kände på mig att det skulle bli vi fyra. Det bästa ur varje seedningsgrupp. Den tuffaste lottning vi kunde få. Men samtidigt, det är en otroligt rolig grupp att hamna i.

Tony Gustavsson nämner några spelare som han kommer att luta sig mot i den kommande OS-truppen. Spelare som Sam Kerr, Emily Gielnik och Caitlin Ford.

Lagkaptenen Kerr från Chelsea är en världsspelare. Den här säsongen gjorde hon 21 mål på 22 matcher, vann ligaguld och spelade Champions League-final.

– Det är en spelare som jag alltid varit imponerad av. En målskytt som får alldeles för lite uppskattning för jobbet hon gör utan boll, i presspelet, i försvarsspelet, förmågan att skapa ytor för medspelarna.

– Gielnik har efter en tuff tid i Bayern München sedan öst in mål för Vittsjö och för Brisbane i den australiska ligan. Hon gjorde också båda målen mot Tyskland i april.

– Ford har hittat sitt spel sedan hon kom till Arsenal och ser väldigt positiv ut, berömde Gustavsson.

Till samlingen i april var 20 spelare kallade. Samtliga verksamma i europeiska ligor, varav åtta i England. Utöver dessa torde endast en handfull spelare vara aktuella för en OS-trupp. Som försvararen Ellie Carpenter, Lyon, mittfältaren Chloe Lazargo, Kansas City, och veterananfallaren Lisa De Vanna, som är tillbaka hemma i Australien och spelar för Melbourne Victory.