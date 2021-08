Tony Gustavsson hyllas inför semifinalen mot Sverige: ”Har ingjutit tro”

Det började med mardrömssiffror för Australiens nya förbundskapten i april.

2–5 mot Tyskland följdes upp med 0–5 mot Nederländerna.

Men därefter reste sig Tony Gustavssons ”The Matildas”, spelade bland annat 0–0 mot Sverige i ett OS-genrep, och är nu klara för en historisk OS-semifinal i Yokohama.

Aldrig tidigare, vare sig i ett OS eller VM, har Australiens fotbollsdamer nått längre än kvartsfinal.

Nu vann man mot Storbritannien i årets OS-kvartsfinal, i ett förlängningsdrama som slutade 4–3.

– Det är enormt, säger vänsterbacken Steph Catley på en pressträff.

– Vi har alltid känt att vi har slagits med de bästa men aldrig riktigt nått dit. Så att nu tillhöra de fyra främsta är stort.

Hur skulle du beskriva Tony Gustavsson som tränare och resan ni har gjort sedan hans första matcher?

– Jag kan inte hylla honom nog, säger Catley och fortsätter om den tuffa OS-uppladdningen, där pandemin gjorde att Gustavsson först i juni hade hunnit träffa alla sina landslagsspelare:

– När han först kom in började vi verkligen från noll, och hade inte lång tid på oss. Men under de där matcherna där vi släppte in mycket mål och förlorade sa han bara att ”vi ska inte vara i topp nu, vi ska vara i topp i OS”.

När han först kom in började vi verkligen från noll.

– Han har ingjutit den tron i varenda spelare. Jag vet att det har varit mycket prat, det har varit gupp och hinder på vägen, men det ultimata målet har varit att vara där vi är just nu: i ett läge där vi kan vinna en OS-medalj.

Mot semifinal. Vänsterbacken Steph Catley (längst fram) och resten av ”The Matildas” har skrivit australisk fotbollshistoria i OS. Foto: Shinji Akagi/AFP

I måndagens semifinal i Yokohama, söder om Tokyo, väntar – återigen – Sverige. Utöver det mållösa genrepet i Kalmar i juni möttes lagen tidigare i OS, där Sverige vände 1–2 till 4–2 i gruppspelet.

– Sverige är ett otroligt lag och de flyger fram just nu, säger Catley.

– Men vi tror på att vi kan slå alla på lag.

Svenska mittbacken Magdalena Eriksson – lagkamrat med Australiens stora fixstjärna Sam Kerr i Chelsea – konstaterar att Australien har ”blivit starkare under Tony”.

Även Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson pratar om hur Gustavsson inledde i motvind, men därefter växlat upp.

Vilken är din relation till Tony, och hur mycket av en prestigekamp blir det?

– När man tävlar mot varandra är det en sak, men sen är vi bra vänner utanför, sade Gerhardsson redan inför gruppspelsmatchen i OS.

– Även om vi inte umgås privat har vi pratat och stött på varandra många gånger under åren. Jag har stor respekt för hans fotbollskunnande. Och jag var nära att få jobba med honom i Hammarby (2008), men då valde jag att bli kvar i Helsingborg.

Arsenalbacken Steph Catley, Australien, i OS-kvartsfinalen mot Storbritannien. Foto: Fernando Vergara/AP

Tony Gustavsson – med en bakgrund som tränare just i bland annat Hammarby – har i nära ett decennium coachat damfotboll på högsta nivå.

Han tog Tyresö till SM-guld (2012) och Champions League-final (2014). Under OS 2012 jobbade han som assisterande förbundskapten till Pia Sundhage för USA och vann guld, och 2014–2019 hade han samma roll under Jill Ellis – ett uppdrag som resulterade i två VM-guld (2015 och 2019).

Nu väntar ett riktigt eldprov i OS-semifinalen.

– Det är alltid unikt att spela mot landet där du är född, så det blir speciellt, säger Gustavsson.

– Före matchen kommer vi att vara vänner och kollegor. Men så snart matchen har startat är det ”game on”.

Och hyllningarna från spelarna?

– Jag å min sida kan inte hylla spelarna nog. De har välkomnat mig in i en unik miljö. De har en sådan passion och är så stolta över att få representera sitt land. Att jag får vara en liten del av det gör mig stolt.

Före matchen kommer vi att vara vänner och kollegor. Men så snart matchen har startart är det ”game on”, säger Tony Gustavsson inför semifinalen mot Sverige. Foto: Masatoshi Okauchi/TT

