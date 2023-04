Toronto tvärvände mot Tampa Bay

Logga in

Svenske William Nylander gjorde sitt andra slutspelsmål och noterades också för en assist när Toronto storvann mot Tampa i den andra matchen i åttondelsfinalen i Stanley Cup.

Men Torontos store målspottare för kvällen var John Tavares som gjorde sitt första slutspelshattrick och var starkt bidragande till sitt lags uppryckning efter storförlusten i första matchen mot Tampa Bay.

Mitch Marner gjorde två av Torontos mål och en assist och Zach Aston-Reese gjorde ett mål.

Efter matchen fick Torontotränaren Sheldon Keefe frågor om vad som låg bakom tvärvändningen från första matchen mot Tampa.

– Det var helt och hållet en fråga om inställning. Vi var inte oss själva häromkvällen, sade Keefe, enligt nhl.com.

Han sade också att han var förvånad över hur de spelat i första matchen.

– Vi har inte spelat så tidigare utan har spelat en hockey som borde ha ge oss ett visst mått av framgång i slutspelet, sade Sheldon Keefe.

Tampa Bays backuppsättning var kraftigt försvagad med både svenske Victor Hedman och Erik Cernak borta på grund av skador. Hedman klev av isen i första perioden i den första matchen mot Toronto med någon sorts skada som det inte har kommit mer detaljer om än.

Lagen åker nu till Florida för att spela match tre och fyra i åttondelsfinalen som avgörs i bäst av sju.

I möte nummer två mellan New York Rangers och New Jersey, som också spelades natten mot fredagen, blev det en resultatrepris på den första matchen. Rangers besegrade återigen New Jersey med 5–1.

Chris Kreider gjorde två mål för Rangers varav det första med hjälp av svenske Mika Zibanejad. Övriga målskyttar för New York-laget var Vladimir Tarasenko, Patrick Kane och Kaapo Kakko.

Efter matchen berömde Patrick Kane tvåmålsskytten Kreider.

– Han är en av de bästa, inte bara i ligan, som jag någonsin sett. Han når fram till allt med sin klubba, sade Patrick Kane.

New Jerseys enda mål gjordes av Erik Haula.