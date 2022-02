Tränare anklagar NFL för rasism – fick grattis-sms av misstag

Det var många som höjde på ögonbrynen när tränaren Brian Flores i januari fick sparken av Miami Dolphins efter tre säsonger i NFL-klubben.

Flores blev klubbens förste tränare sedan 2003 att uppnå två ”vinnande säsonger”, det vill säga säsonger med fler vinster än förluster, i rad.

När Flores därefter stod utan arbete fick han en anställningsintervju hos New York Giants. Men redan innan intervjun hade ägt rum fick Flores ett sms från New Englands tränare Bill Belichick – som inte på något sätt borde vara inblandad i Giants rekrytering – där Belichick gratulerade Flores till tjänsten.

Det fick Flores att fundera – hur kunde han veta redan innan intervjun?

Det visade sig att Belichick skickade till fel Brian. Sms:et skulle egentligen till den vite coachen Brian Daboll.

– Då insåg Flores att jobbet redan gått till Daboll. Och att han själv bara utnyttjats av Giants, så att klubben skulle klara av Rooney-regeln, säger Patrik Minja, expertkommentator på Viaplay.

Rooney-regeln innebär att NFL-klubbarna måste intervjua kandidater från minoritetsgrupper när de ska tillsätta vakanta jobb på de högre posterna.

– Men man har sett, och Flores situation bevisar ju verkligen det, att regeln inte egentligen har burit någon frukt. De flesta lagen intervjuar minoritetstränare bara för regelns skull, inte för att förbättra rekryteringen, säger Minja.

Enligt statistik från 2020 var närmare 70 procent av NFL-spelarna svarta. Men bland huvudtränarpositionerna har det inte sett likadant ut – där är inte ens en tiondel svart. Bland de 32 ägarna är siffran noll.

– Det är ett stort problem och en återkommande debatt. Den dyker upp med jämna mellanrum, men NFL fortsätter vara en av de minst progressiva ligorna i USA, säger Minja.

Till slut fick Flores nog och en månad efter Miami-avskedet – samma dag som legendaren Tom Brady annonserade sin pensionering – valde tränaren att stämma NFL.

Vid en federal domstol på Manhattan, New York lämnade Flores in en stämningsansökan mot lagen Miami Dolphins, Denver Broncos och New York Giants.

Enligt Flores, som har fått medhåll från många i sporten, har de svarta tränarna systematiskt diskrimineras och hållits borta från jobb på grund av sin hudfärg. Han jämför ligan med en plantage.

”Det är 32 ägare – ingen av dem är svart – som gör betydande vinst på NFL-spelarnas jobb, varav 70 procent är svarta. Ägarna ser på matcherna från sina lyxiga bås i toppen av arenor, medan den övervägande svarta arbetsstyrkan sätter sina kroppar på spel varje söndag, tar emot våldsamma sammanstötningar och drabbas av försvagande skador på sina kroppar och sina hjärnor medan NFL och dess ägare skördar miljarder dollar”, säger Brian Flores i ett uttalande i samband med stämningsansökan.

Experten Philip Minja om Flores stämningsansökan: ”Jag hoppas att han går vinnande ur detta på ett eller annat sätt” Foto: Eero Hannukainen/TT

I den 58 sidor långa stämningsansökan hävdar Flores bland annat att Dolphins ägare Stephen Ross erbjöd honom 100,000 dollar för att få sitt eget lag att förlora. På det sättet skulle Dolphins ha bättre chans i den kommande draftrundan.

Men när Flores ignorerade erbjudandet ska Ross blivit arg och sågs Flores som en ”arg svart man” som vägrar att följa klubbens policy.

– Många menar att det här har satts i systematik. Vill ett lag ha sämre resultat för att exempelvis underlätta inför kommande drafter, så är det lättare att utnyttja en svart tränare. Man behöver inte titta längre än Houston Texans, där en svart tränare (David Culley) anställdes förra året men fick sparken efter en säsong med sämsta tänkbara förutsättningar, säger Philip Minja.

Dessutom går Brian Flores till hård kritik mot Rooney-regeln. Förutom New York Giants rekrytering i januari ska Flores blivit utnyttjad av Denver Broncos 2019.

Även där var Broncos tvingat av regeln, och Flores hävdar att dåvarande general managern John Elway och klubbens president Joe Ellis till och med var bakfulla under den en timmes långa intervjun.

Samtliga tre lag har dementerat anklagelserna i stämningsansökan och kallat dem grundlösa.

– Det förvånar mig väldigt mycket. Att det finns en sådan tondövhet inför ett sådant här stort problem, säger Philip Minja.

Kommer den här debatten och stämningsansökan innebära några förändringar i NFL?

– Om inte det här gör det så vet jag inte vad som kommer att göra det. Vi kommer i alla fall se några slags effekter, genom att personer blir av med jobbet eller liknande. Jag hoppas att Brian Flores går vinnande ur detta på ett eller annat sätt.

