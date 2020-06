Tränarkritik efter målvaktstavla: ”Ska inte få hända”

Kif Örebro och Eskilstuna United spelade 3–3 i fotbollslagens damallsvenska premiär. Även om matchen svängde flera gånger om var det nog inte det mest anmärkningsvärda.

Det lär i stället ha varit Eskilstunamålvakten Emelie Lundbergs ingripande när Örebro gjorde 1–0 i den 13:e matchminuten.

Hemmalaget Örebros lagkapten Frida Abrahamsson slog då en frispark, några meter inpå egen planhalva ute på vänsterkanten, hela vägen förbi Emelie Lundberg in i mål. Bollen gick förbi samtliga utespelare, studsade på målområdeslinjen och ställde Eskilstunakeepern som fick se den gå via ribban och in i mål.

– Det var en tabbe och det får jag ta på mig, säger hon till Aftonbladet och fortsätter:

– Det handlar om att jag bedömde studsen helt fel.

Eskilstunas tränare Magnus Karlsson var också kritisk till Lundbergs insats i samband med 0–1-målet.

– Det är klart det inte blir enklare när vi släppte in ett sådant mål. Det ska inte få hända. Det var väl inte Lundbergs bästa ingripande i United, säger Eskilstunas tränare Magnus Karlsson till Eskilstuna-Kuriren.

Eskilstunas tränare Magnus Karlsson. Arkivbild. Foto: Pär Bäckström/TT

Efter Lundbergs tavla kvitterade bortalaget till 1–1 genom Loreta Kullashi i den 26:e minuten. Andra halvlek blev sedan en riktig målkavalkad med fyra mål på 34 minuter.

Premiären slutade 3–3 sedan Kif Örebro avslutat med ett självmål, för Eskilstunas räkning, i 82:a minuten.

– Sett till matchen så får vi vara nöjda med en poäng trots allt. Vi hade en stark slutforcering som visar att det finns bra mycket mer att ta av framöver, säger Magnus Karlsson.