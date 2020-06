Travförbundet granskar sig självt i Propulsion-fallet

Svensk travsport har inlett en intern utredning kring hur den amerikanska travaren Propulsion kunnat tävla på svensk mark sedan 2015 med en misstänkt nervsnittning.

– I den här utredningen ingår också en intern granskning över våra processer. Vi ska inte bara granska specifika fallet med importen och köpet utan även förbundets hantering, säger Travförbundets ordförande Marjaana Alaviuhkola till SVT Sport.

Ägaren Daniel Redén berättade för Travronden i tisdags att Travförbundet i ett års tid känt till ryktena om att hästen blev nervsnittad under sin tid i USA.

– Första gången jag ens fick höra om det här var förra året. Då kom Steen Morten Johansen (ansvarig för utredning och säkerhet hos Svensk Travsport, reds.anm) till mig och sa att det går rykten om att hästen ska ha blivit nervsnittad under sin tid i USA. Det kom som en chock.

Travsportsajten Sulkysport har publicerat dokument som verifierar att Propulsion blev nervsnittad i båda framhovarna den 27 april 2015. Men vad konsekvenserna skulle kunna bli för häst och tränare vid en fällande dom vill Travförbundet inte spekulera i. Till TT säger förbundsjuristen Göran Wahlman att nervsnittning är förbjudet i Sverige och att Svensk travsports antidopningsreglemente gäller. Alla andra frågor gällande ärendet hänvisar han till vd Maria Croon.

Marjaana Alaviuhkola säger till SVT att utredningen mot Propulsion kan vara klar i nästa vecka. Hästen har belagts med startförbud under utredningen. Nioåringen har kört in över 34 miljoner kronor och vann Elitloppet så sent som i söndags.

I Sverige är det förbjudet att tävla med en nervsnittad häst medan det däremot är tillåtet i USA.

