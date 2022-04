Travlegendaren Olle Goop död: ”En av de allra största”

Enligt Björn Goop avled hans far hastigt under onsdagen.

Olle Goop, eller Per Olov Goop som var hans riktiga namn, tog under sin långa karriär 6 744 segrar och var länge den mest segerrika kusken i landet. Den titeln togs senare över av just Björn Goop i oktober 2018.

Men enligt Leif Berg var det sällan Olle Goop trodde på vinstchans i loppen.

– Man brukar säga att han vann 6 000 lopp utan att aldrig tro att han hade en chans att vinna, säger Berg.

Kusken Björn Goop med pappa Olle Goop efter att ha vunnit Elitloppet 2017 med den franska hästen Timoko på Solvalla. Foto: Sören Andersson/TT

– Han var inte de stora ordens man och ville ofta tona ned sina chanser. En trevlig, vänlig man som aldrig blev någon diva trots sina enorma framgångar, fortsätter han och berättar om ramsan som ofta hördes i Dalarna inför loppen:

”Över Siljan hörs ett rop, spela alltid Olle Goop”.

Leif Berg ser Olle Goop som nästan lika stor som Stig H Johansson, även om den senare hade mer stjärnglans över sina hästar och tog fler stora titlar.

Olle Goop blev 78 år, men var kusk ändå fram till 2018. Hans karriär pågick alltså under sex decennier då proffsdebuten på Rättvikstravet skedde i slutet av 1960-talet.

Under alla år var han också tränare och drev Stall Goop tillsammans med sonen Björn i värmländska Kil.

Olle Goop föddes i Mora och hade tränarlicens först på Rättvik och sedan på Åby där han snabbt blev champion. Bland hans största segrar finns triumfen i Elitloppet 2006 med Conny Nobell.

Olle Goop bakom Speedy Magnus på en bild från 1983. Foto: TT

Att en kollega hade drabbats av olyckor spelade in i Olle Goops beslut att lägga av som kusk.

– Jag har funderat på det här länge. Jag tycker att livet är så bra som det kan vara. Det är fint att man kan må bra och det finns mycket att göra på gården varje dag ändå, sade Olle Goop till Nya Wermlands-Tidningen.

Han blev Rikschampion vid tio tillfällen, V75-mästare både 1991 och 2004 och tog totalt 66 banchampionat. Som tränare är antalet segrar närmare 8 000 och han blev årets tränare 1989 och 1997.

På nära håll var han också med under sonen Björns tre segrar i klassikern Prix d'Amerique.

I samband med onsdagskvällens tävlingar på Solvalla kommer Olle Goop att hedras med en tyst defilering under det första V 86-loppet.