Tre domare avgör simmarens öde i Cas

Borden står placerade i en fyrkant, så att de inblandade parterna, i det här fallet den internationella antidopningsbyrån Wada och den kinesiske simmaren Sun Yang, ska kunna se varandra i ögonen under förhandlingarna.

Wada och Sun Yang får möjlighet att presentera sin sak och kallade vittnen och experter hörs. De tre domarna, en ordförande och två bisittare, leder förhandlingen och dömer i ärendet.

Målet rör en dopningskontroll i Yangs hem i september 2018, då en anställd efter tumult slog sönder ett taget blodprov. Finas, Internationella simförbundet, dopningspanel friade simmaren för brott mot antidopningsreglerna. Ett beslut Wada överklagade till Cas med kravet att Sun Yang stängs av i mellan två och åtta år.

Det här är blott andra gången i Cas historia som man håller öppna förhandlingar med åskådare på plats. Det kommer också vara möjligt att följa förhandlingarna direkt på nätet.

Cas – en förkortning för Court of arbitration for sports – är idrottens egen skiljedomstol och bildades 1984 av IOK, Internationella olympiska kommittén, för att lösa tvister som uppstod under OS. IOK bekostade också verksamheten, men 1994 dömde en schweizisk domstol att Cas inte kunde betraktas som oberoende om IOK var ena parten i en tvist.

Det ledde till att Cas organiserades om och i dag är ett 20-tal höga jurister som utsetts av IOK, internationella idrottsförbund och fristående organisationer, huvudmän för Cas och övervakar skiljedomstolens arbete.

Den olympiska rörelsen står för 60 procent av Cas kostnader, medan resterande 40 framför allt kommer från tvister inom fotbollen där parterna betalar en avgift i samband med förhandlingarna.

Cas har en lista på runt 350 jurister från hela världen som kan agera skiljedomare. Från den listan väljer parterna varsin domare och Cas utser en tredje som också är ordförande.

Cas betydelse har vuxit med åren. När domstolen startades avgjorde den omkring 30 fall om året. I dag handlar det om runt 300. De flesta handlar om dopning och tvister i samband med fotbollsövergångar.

De tre domarna måste komma med ett utslag inom tre månader. Cas beslut gäller sedan direkt det har offentliggjorts, men kan överklagas till Schweiz högsta domstol (dock bara för fel i själva rättsprocessen).

