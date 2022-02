Tårarna efter Tre Kronors missade medalj: ”Ville ha bronset”

– Vi är en straff från att strida om guldet. Nu har vi inte ett skit, säger Tre Kronors forward Carl Klingberg efter förlusten.

I hans ögon ögon blänker tårarna.

Han hämtar andan innan han försöker hitta orden som förklarar hur besviken han är.

– Det här är en sådan jäkla go grupp, och vi har haft ett otroligt go i laget. Vi ville ha en medalj, och vi hade chansen att ta den. Och så slutade det med ingenting. Det känns så tungt, säger Carl Klingberg.

– Jag vet inte vad det var som saknades. Det var inte energin, vi ville ha bronset. Men kanske energin att hålla fokuset och göra det vi skulle göra.

Mindre än ett dygn efter strafförlusten i semifinalen mot det ryska laget väntade en ny OS-match för Tre Kronor.

I lördagens bronsmatch ställdes Sverige mot Slovakien, som förlorade sin semifinal mot Finland.

När det var åtta år sedan Sverige senast tog en OS-medalj – silver i Sotji 2014 – hade Slovakien väntat längre än så på att få medaljjubla.

Nu är deras väntan över.

För Sverige kommer det nu vara minst tolv år mellan OS-silvret i Sotji och nästa medalj.

Bild 1 av 2 Juraj Slafkovsky jublar efter sitt andra mål i matchen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån Bild 2 av 2 Juraj Slafkovsky och Pavol Regenda med sina bronsmedaljer – medaljen är Slovakiens första OS-medalj i ishockey. Foto: Anthony Wallace/AFP Bildspel

Redan före nedsläpp stod det klart att Slovakien skulle vinna läktarkampen. Det såg ut som om alla slovakiska idrottare och ledare som fortfarande var kvar i Peking hade tagit bussen till hockeyarenan.

Det var också Slovakien – som spelade sin semifinal nio timmar före Tre Kronor spelade sin – som inledde matchen bäst. Det märktes tydligt att de var piggare i både benen och huvudet.

– Men jag vill inte skylla på det, svarar Carl Klingberg på frågan om i fall Sverige hade mycket tätare mellan matcherna spelade en avgörande roll.

Under OS-dagarna i Peking har Slovakiens jättetalang 17-årige Juraj Slafkovsky imponerat. Även i bronsmatchen var tonåringen het, och ofta inblandad i Slovakiens farligheter framåt.

Slafkovskys 1–0-mål i andra periodens fjärde minut får dock räknas in i kategorin turmål. Tonåringens skott gick via via knäet på svenske backen Christian Folin in bakom Lars Johansson i det svenska målet.

Det var Slafkovskys sjätte mål i Peking. Med det gick han upp i ensam ledning i skytteligan.

Knappt tio minuter efter det första slovakiska målet kom det andra. Dennis Everberg satt i utvisningsbåset när Slovakiens Samuel Takac ökade på ledningen till 2–0 i spel i numerärt överläge.

Det var för övrigt Slovakiens första mål i numerärt överläge under OS.

De svenska spelarna deppar efter slutsignalen – Tre Kronor lämnar Peking utan medalj. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

När de här två lagen möttes i gruppspelet vann Sverige tämligen enkelt med 4–1.

Men Slovakien har spelat allt bättre ju längre turneringen har pågått, och nio timmars extra vila i kombination med en hetare vilja kom att fälla avgörandet i bronsmatchen.

Att 17-årige Slafkovsky blev tvåmålsskytt när han gjorde 3–0 i tom målbur understryker bara vilken talang han är.

Pavol Regenda fastställde några sekunder senare slutresultatet till 4–0, även det i tom målbur.

– Jag tycker vi är ganska starka utan puck, men det är spelet med puck som inte är tillräckligt bra, säger Carl Klingberg.

Samtidigt som de slovakiska spelarna jublade och gjorde sig redo för att stolt ta emot den historiska medaljen stod de svenska spelarna med sänkta huvuden.

Tre Kronor hade vunnit kvartsfinalen mot Kanada, och pressat det ryska laget i semifinalen. Men inget av det spelade någon roll den här kvällen.

– Vi har visat hur bra vi kan spela, och ändå blir det så här. Det känns bara skit, säger Carl Klingberg innan han med snabba steg försvinner mot omklädningsrummet.

OS är över, och de svenska spelarna får åka hem från Peking utan någon medalj.