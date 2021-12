Tre Kronor-stjärna tackar nej till OS

Att målvakten, som setts som given i Tre Kronors OS-trupp, avstår turneringen på grund av hälsoskäl, uppger han för Aftonbladet efter NHL-matchen mellan Vegas och Calgary på måndagsmorgonen svensk tid.

Det är framför allt på grund av restriktionerna som Lehner, som poängterar att han under normala omständigheter skulle ha tackat ja, tagit beslutet.

– Jag har tänkt mycket på det här under lång tid, och diskuterat med min psykiater, och kommit fram till att risken är för stor. Jag är bipolär och isolering kan vara skadligt för den som är bipolär. Det var väldigt jobbigt när vi levde i den där bubblan i Edmonton i slutspelet förra året, säger han till tidningen.

Den kinesiska olympiska organisationen har redan sedan i somras utlovat strikta restriktioner. Det har talats om sändare som ska avläsa en eventuell feber, rigorösa testningsåtgärder och att spelen ska genomföras i en ”stängd bubbla”, som ska vara striktare än under OS i Tokyo. Utövarna, som ska vara fullvaccinerade enligt reglerna, som reser in i landet kommer i hög grad att isoleras och ska enbart få resa i för ändamålet avsedda fordon till förutbestämda platser.

Robin Lehner har vid flera tillfällen tidigare öppet delat med sig kring sin psykiska ohälsa. Så sent som våren 2018 gick han in i väggen och skrev in sig på behandlingshem för att få hjälp med alkohol- och drogmissbruk, psykiska besvär och panikattacker. Han har representerat Ottawa, New York Islanders, Chicago, Buffalo och nu senast Vegas i NHL.

Jacob Markström i Tre Kronor. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Lehner och Jacob Markström (i Calgary) har setts som den självklara målvaktsduon för Tre Kronor i OS. Nu när Lehner avstår uppstår frågan kring vem som får chansen istället. I VM i Riga i våras var Viktor Fasth och Adam Reideborn målvakter , men valet kan också exempelvis falla på NHL-spelande Linus Ullmark, i Boston, eller Ottawas Anton Forsberg.

”Jag har pratat med Robin Lehner och tagit del av hans beslut att tacka nej till OS. Vi vet att turneringen kommer att bli tuff eftersom det blir bubbla, och vi respekterar Robins beslut. I slutändan handlar det om spelares hälsa så därför har jag och staben full förståelse för beslutet”, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv i ett pressmeddelande.

I januari ska den slutliga truppen offentliggöras. Sedan tidigare är Victor Hedman, Gabriel Landeskog och Mika Zibanejad presenterade som klara för OS-spel.

Herrarnas ishockeyturnering vid OS i Peking spelas 9–20 februari. Sverige spelar i samma grupp som Lettland, Slovakien och Finland.

