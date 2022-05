Tre Kronors stora lyft – slog och nollade Finland

1–0 mot Österrike i inledningsmatchen i torsdags kom efter stor möda och väldiga besvär. Tre Kronor imponerade inte alls och än värre såg det ut när Tjeckien hade lekstuga och delade ut 9–3-smockan hemma i Ostrava på lördagseftermiddagen.

Sett till de matcherna var lyftet enormt mot ett Finland som hade 15 raka segrar under Jukka Jalonens ledning.

– Jättestor skillnad. Jag är jätteglad att killarna plockar med sig erfarenheterna från i går och är bättre förberedda. Vi hittar ett sätt att spela och framför allt är jag jättenöjd med att vi spöar Finland, säger Åkerblom.

Färskingen Elmer Söderblom visade vägen. Den 202 centimeter långe och 113 kilo tunge Frölunda-forwarden använde både längd och tyngd, men mest fin teknik, när Tre Kronor fick det målmässiga övertaget.

20-åringen tryckte bort sina bevakare, tråcklade sig fram och förbi tre finländare och föste in Tre Kronors ledningsmål efter 8.48. Inte nog med det – han fick behålla pucken som minne av sitt första landslagsmål.

– Jag fick en bra passning av (Filip) Roos, hade mycket yta, klev in och fick in pucken. Skönt att den gick in, säger Söderblom till Viaplay.

Söderblom fick sitt stora genombrott i SHL den här säsongen. Han noterades för totalt 21 mål och 33 poäng på 52 matcher i grundserien. I slutspelet blev det sex poäng på nio matcher.

Det gjorde att förbundskaptenen Johan Garpenlöv tog ut honom till turneringen i Wien och Ostrava.

Filip Roos ökade till 2–0 mitt i den andra perioden på passning från Fredrik Olofsson. Skottet från blå linjen smet in, mycket tack vare att Patrik Karlkvist – som fyllde 30 år på söndagen – gled in framför Jussi Olkinuora och skymde den finländske målvakten.

– Han gör ett bra jobb där, säger Roos om Karlkvist.

En annan som gjorde ett bra jobb var målvakten Marcus Högberg. Han höll nollan mot både Österrike och Finland och dessförinnan mot Norge. Högberg torde vara högaktuell som en av tre målvakter i VM-laget.

– Det är ett steg närmare och sedan får vi se hur det blir. Jag fokuserar på att jobba noga. Det är mitt mål att nå VM. Jag tycker att jag hittat ett bra spel, är lugn i rörelserna och ser puckarna bra. Sedan har jag fått hjälp av backar och forwards, säger Högberg till Viaplay.

Åkerblom delade ut ett gott kollektivt betyg.

– Jag gillar jättemycket att vi spelar lugnt, stabilt, sorterar ut och är väldigt noggranna i vårt positionsspel.

Tre Kronors VM-förberedelser fortsätter i Avicii Arena i Stockholm. Där tränar laget de kommande dagarna inför Beijer Hockey Games som inleds mot Tjeckien på torsdag.

För Tre Kronors del inleds VM mot Österrike den 14 maj i Tammerfors.