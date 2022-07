Tre misstänkta för misshandel efter bråk på Gothia Cup

Slagsmålet inträffade under ett straffsparksavgörande mellan ett franskt och ett amerikanskt fotbollslag i ungdomsturneringen Gothia Cup. Vinnarnas firande förargade motståndarna och ett bråk bröt ut.

Tumultet lugnade sig och spelarna separerades från varandra. Efter matchen ska dock det ena laget ha följt efter det andra och slagsmålet dragit i gång på nytt.

Polis och ambulans kallades till platsen, men ingen behövde föras till sjukhus. Efteråt upprättades en anmälan om misshandel med åtta personer som målsägande.

Genom utredningen har polisen identifierat tre misstänkta gärningspersoner. De är alla pojkar under 18 år. På söndagsmorgonen hämtades de in till förhör. Efter beslut av åklagare släpptes de senare under dagen, men brottsmisstanke kvarstår.

Efter bråket meddelade Gothia Cup att laget som låg bakom bråket är permanent avstängt från turneringen.

– I övrigt hanteras det fotbollsmässigt genom att rapportera det till fotbollsförbundet, där laget kan räkna med avstängning på nationell och regional nivå, säger arrangörens kommunikationschef Malin Fahlén till GP.