Tre svenskar i NHL:s All Star-lag

Fakta. All Star-lagen

ATLANTIC DIVISION

Auston Matthews, f, Toronto Maple Leafs

Drake Batherson, f, Ottawa Senators

Patrice Bergeron, f, Boston Bruins

Jonathan Huberdeau, f, Florida Panthers

Dylan Larkin, f, Detroit Red Wings

Nick Suzuki, f, Montreal Canadiens

Rasmus Dahlin, b, Buffalo Sabres

Victor Hedman, b, Tampa Bay Lightning

Jack Campbell, mv, Toronto Maple Leafs

Andrej Vasilevskij, mv, Tampa Bay Lightning

METROPOLITAN DIVISION

Aleksandr Ovetjkin, f, Washington Capitals

Sebastian Aho, f, Carolina Hurricanes

Claude Giroux, f, Philadelphia Flyers

Jack Hughes, f, New Jersey Devils

Chris Kreider, f, New York Rangers

Adam Fox, b, New York Rangers

Adam Pelech, b, New York Islanders

Zach Werenski, b, Columbus Blue Jackets

Frederik Andersen, mv, Carolina Hurricanes

Tristan Jarry, mv, Pittsburgh Penguins

CENTRAL DIVISION

Nathan MacKinnon, f, Colorado Avalanche

Kyle Connor, f, Winnipeg Jets

Alex DeBrincat, f, Chicago Blackhawks

Kirill Kaprizov, f, Minnesota Wild

Clayton Keller, f, Arizona Coyotes

Jordan Kyrou, f, St Louis Blues

Joe Pavelski, f, Dallas Stars

Cale Makar, b, Colorado Avalanche

Juuse Saros, mv, Nashville Predators

Cam Talbot, mv, Minnesota Wild

PACIFIC DIVISION

Connor McDavid, f, Edmonton Oilers

Leon Draisaitl, f, Edmonton Oilers

Jordan Eberle, f, Seattle Kraken

Johnny Gaudreau, f, Calgary Flames

Adrian Kempe, f, Los Angeles Kings

Timo Meier, f, San Jose Sharks

Mark Stone, f, Vegas Golden Knights

Alex Pietrangelo, b, Vegas Golden Knights

Thatcher Demko, mv, Vancouver Canucks

John Gibson, mv, Anaheim Ducks

En spelare tillkommer i varje lag efter en nätbaserad omröstning bland fansen som har deadline på måndag.

Svenskarna Mika Zibanejad, Jesper Bratt och Lucas Raymond har chansen att röstas in.