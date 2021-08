Volleybolldamerna föll – men gav Nederländerna en match

Målet var att ta sig till åttondelsfinal i EM.

De inledande segrarna mot Finland och Rumänien räckte för att för första gången gå vidare i ett stort mästerskap.

I den avslutande gruppspelsmatchen mot Nederländerna handlade det om att hitta tillbaka till det spel som präglade de inledande matcherna.

Nederländerna hade en längd som det svenska laget inte kunde svara upp mot, alla spelare var 180 centimeter eller längre.

När Nederländerna dessutom gjorde ett bättre jobb i servemottagningarna, vilket skapade möjligheter till ett mer varierat anfallsspel, blev det svårt för Sverige.

Anne Buijs visade vilken världsspelare hon är med ett svårläst och varierat spel.

Svenska stjärnan Isabelle Haak briljerade inte bara med sina hårda smashar, en i första set drog hon i väg en i en hastighet av 98 kilometer i timmen, utan hade även ett par läckra droppbollar över det nederländska blocket som gav resultat.

I tredje set ställde förbundskapten Ettore Guidetti Isabelle Haak vid sidan av plan.

In kom spikern Diana Lundvall som under sina första spelminuter under detta EM inledde med att spela hem en 4–0-ledning till blågult.

– Det var otroligt roligt men tufft. De är väldigt stora i block och har koll på vad de gör, man måste vara lite vassare än vanligt, säger Lundvall.

Guidetti valde att låta hela bänken få känna på EM-spel och vilade sina startspelare. När sista bollen var slagen stod det 25–21, 25–20, 25–13 till Nederländerna på siffertavlan.

– Vi gjorde en bra match och spelarna såg glada ut och ska vara föredömen för den yngre generationen, det gläder mig, säger Ettore Guidetti.

Tittar man på statistiken så har Haak, trots att hon fick vila i tredje set, drygt åtta vunna poäng per set under EM vilket gör henne till en suverän ledare i poängligan. Serbiens Tijana Boskovic ligger två på sju och en halv poäng, resten är klart distanserade.

– Det är häftigt att få uppleva det här, det är något man kanske inte trodde, säger Haak inför lördagens åttondelsfinal.

På torsdag lämnar det svenska laget rumänska Cluj-Napoca för att resa till Plovdiv i Bulgarien.

På lördag väntar en historisk åttondelsfinal. Så långt har ett svensk damlag aldrig tidigare tagit sig i ett stort mästerskap.

– Jag kan lova att vi ska kämpa och verkligen försöka vinna, säger Guidetti.