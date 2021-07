Tredje raka OS-segern för handbollsherrarna

Sveriges herrlandslag i handboll gick in i matchen mot Portugal i OS-gruppspelets tredje omgång med maximala fyra poäng efter segrar de förväntade bottenlagen Bahrain och Japan.

Men spelet hade inte imponerat. Det krävdes en straffräddning av Andreas Palicka i slutsekunden för att knipa segern mot Bahrain och i den andra matchen hängde Japan, som matchen innan slagit rekord i antalet insläppta OS-mål när de förlorade med 47-30 mot Danmark, med länge innan Sverige kunde vinna med två bollars marginal.

Men eftersom fyra lag från respektive OS-grupp går vidare till kvartsfinal hade de två segrarna gjort att Sverige inför morgonens match, som spelades på Yoyogi national stadium i Tokyo, ändå satt sig i en god position att ta sig vidare.

I den första halvleken Portugal såg spelet stundtals bättre ut i längre perioder, men präglades också av stunder där de individuella misstagen såg ut att bli kostsamma. Det vitklädda motståndet anföll ofta med målvakten utbytt till förmån för en extra utespelare och kunde fler gånger gå upp i tvåmålsledningar när de utnyttjade det numerära övertaget.

Men lika många gånger straffade sig taktiken då både Albin Lagergren och målvakten Andreas vid olika tillfällen kunde kvittera portugisernas ledning med skott från egen planhalva.

För svensk del var mittnian Jim Gottfridsson, som utsågs till tyska Bündesligas viktigaste spelare under den föregående säsongen, som vanligt en nyckelspelare. Det var han som med några sekunder kvar av den första halvleken dundrade in den svenska kvitteringen till 14-14.

Den andra halvleken började på ett liknande sätt som den första, men efter tio minuter vände Sverige, som i större utsträckning lyckades utnyttja ett bättre målvaktsspel och snabba kontringar.

Via snabba mål från Albin Lagergren och Hampus Wanne var det Sveriges tur att gå ifrån till ett tvåmålsöverläge, 22-20.

Efter det försökte ett hårt spelande Portugal, som drog på sig hela sex tvåminuters-utvisningar under matchen, ta sig ikapp. Men när Sveriges högersexa Niclas Ekberg iskallt knorrade in 29-25 med bara sex minuter kvar såg matchen ut att vara avgjord.

Men efter en våldsam slutforcering, och ett missat skott från Jim Gottfridsson med ett tjugotal sekunder kvar av matchen, fick Portugal en sista chans att kvittera. Men Miguel Martins frikast tog i muren och Sverige kunde kvittera ut lagets tredje raka seger. 29-28 stod det då på tavlan.

Niclas Ekberg hade blivit avgörande med sina nio mål, flest i det svenska laget.

– Det är gott att komma in i turneringen på allvar och träda in i den rollen jag vill ha. Jag fick mycket att jobba med så det är tacksamt, säger han till Discovery Plus efter matchen.

– Det var viktiga poäng, vi visar återigen karaktär. Att vi vinner sådana här matcher visar en stor styrka i laget. Vi spelar bra handboll i dag. Det är stabilt rakt igenom, fortsätter Ekberg.

Handbollsherrarna har nu mer eller mindre säkrat en plats i OS-kvartsfinalerna. I nästa omgång ställs Sverige mot Egypten i en match som spelas 09.15 på fredag.