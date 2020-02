Trippel i svenskmål av Rangers mot San Jose

Det var idel svenskmål från Rangers när San Jose besegrades.

Jesper Fast inledde både New York-lagets och matchens målskytte. Det började med att Artemi Panarin fick en passning från Ryan Strome vid halvplan. Med is i magen dröjde Panarin kvar med pucken vid sidan av målet och lockade ut San Josemålvakten Aaron Dell. Då kunde Fast smita in framför mål och efter en väl placerad passning från Panarin peta in pucken.

– Det var antagligen en av de bästa passningar som jag någonsin har sett, säger Fast från omklädningsrummet efter matchen.

Men San Jose både kom ikapp och gick om, efter två mål av Joe Thornton. Mika Zibanejad kunde kvittera i slutet av andra perioden och Fasts 3–2 i den tredje avgjorde matchen.

Rangers-målvakten Henrik Lundqvist spelade inte mot San Jose. Men till skillnad från föregående möte då han inte ens var med i laguppställningen, följde ”kung Henrik” matchen från avbytarbåset. Däremot storspelade tronarvingen Igor Sjestiorkin i mål. Ryssen räddade 44 skott och släppte bara in två.

– Jag gillar när det kommer många skott. Men det spelar inte någon roll hur många skott det är, du måste alltid var beredd, säger Sjestiorkin från omklädningsrummet.

Med tanke på att Rangers har tre målvakter och att sista dagen för övergångar (måndag svensk tid) närmar sig med stormsteg, spekuleras det om Lundqvist är på väg att lämna klubben som han har spelat för sedan 2005.

Läs mer: Kärlekssagan mellan ”Kung Henrik” och Rangers på väg att ta slut