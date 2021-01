Trots oron – OS-planen för Tokyo står fast

I mars förra året meddelade Internationella olympiska kommittén (IOK) att OS 2020 flyttas fram till 2021. Men redan vid den tiden fanns det experter som tvivlade på att det skulle hjälpa för att rädda spelen.

Några veckor efter IOK:s besked intervjuades Kentaro Iwata, expert på smittsamma sjukdomar vid universitetet i Kobe. Och han var inte optimistisk.

– Att arrangera OS kräver två saker: att coronaviruset är under kontroll i Japan och att det är under kontroll överallt, eftersom man bjuder in idrottare och åskådare från hela världen, sade Iwata då.

När han nu åter ger sin syn på läget är inställningen densamma. Japan har klarat sig bättre än många andra under pandemin, men nu har nödläge utlysts i flera delar av landet på grund av ökad smittspridning.

Och som Kentaro Iwata var inne på redan i fjol handlar ett OS inte bara om arrangörslandet, då det är en tävling med uppemot 15.000 idrottare från hela världen.

– Är det värt att ta den risken? Att riskera det genom att arrangera OS? Jag tycker inte det, säger Kentaro Iwata.

Thomas Bach, ordförande för Internationella olympiska kommittén (IOK), ser dock ingen anledning till att ställa in spelen. Det finns heller ingen alternativ plan, säger han i en intervju med nyhetsbyrån Kyodo News.

– Just nu har vi över huvud taget inga skäl att tro att OS i Tokyo inte kommer att invigas den 23 juli, säger Thomas Bach.

– Det är därför det saknas en plan B och det är därför som vi gör allt för att spelen ska bli både säkra och framgångsrika.

Arrangörerna har naturligtvis stora ekonomiska incitament till att få till ett OS och ett efterföljande Paralympics. Men trots att det skulle innebära en svidande miljardnota att ställa in, är det kanske bättre än alternativet, säger Kentaro Iwata.

– Annars blir det som för en spelmissbrukare. Den som när den förlorar pengar bara fortsätter att ösa in mer pengar för att få tillbaka förlusten.

OS är planerat att invigas den 23 juli och Paralympics den 24 augusti.

