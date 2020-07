Truls Möregårdh: ”Jag vinner hellre silver på junior-VM än går på fest”

Fem frågor till Truls Möregårdh

Vilket är ditt smultronställe i sommar-Sverige?

– Jag gillar Stockholm väldigt mycket, där finns väldigt fina grejer. För mig är det att åka till sommarstugan utanför Kalmar. Jag har det väldigt bra där vid havet. Dit gillar jag att åka och bara ta det lugnt. Öland är väldigt nära också, Kalmar och Öland är väldigt fint. Där trivs jag.

Hur ser ett maxpass ut?

– Om man inte är pingisspelare tycker man kanske inte att det ser så jobbigt ut, men det kan vara ett pass där vi bara kör fotarbete och bara mosar på. För mig är det mycket jobbigare än att springa milen och mycket bättre också.

Vem har varit en viktig förebild?

– Pappa, alla dagar i veckan. Han har en väldigt cool och bra inställning till allt i livet. Jag vet att mina andra två bröder också tycker det. Självklart mamma med. Hon har hjälpt mig med så mycket, skjutsa till träningar och allting. Mina föräldrar är helt underbara, jag hade inte kunnat vara där jag är utan dem.

Vad gör du för att njuta?

– Lyssnar på musik och gå in för musiken tycker jag är kul. Att gå in för texterna och se vad de menar. Jag lyssnar mycket på The Smiths och tycker de är väldigt bra. De har lite roligare texter och verkligen beskriver hur det är i samhället, som jag kan relatera till väldigt mycket.

Vad gör du om fem år?

– Då hoppas jag att jag bor på ett ställe där jag verkligen vill bo på då. Att jag har blivit topp 20 i världen och att jag fortfarande trivs med pingis som yrke.