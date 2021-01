Tuff väg mot rekordloppet: ”Ett tag tänkte jag inte ens löpning”

Dagarna innan VM i halvmaraton (17 oktober i polska Gdynia) drabbades Sarah Lahti av hög feber och tvingades ställa in sin medverkan i mästerskapet.

– Jag blev sjuk efter ett träningsläger i S:t Moritz. Det kändes tungt eftersom jag hade tränat på väldigt bra. Samtidigt visste jag att det skulle arrangeras ett halvmaratonlopp i Tyskland två veckor senare. Loppet var från början tänkt som plan B, berättar hon.

– Samtidigt vågade jag inte tro på det heller. Nästan allt ställs ju in under pandemin och jag sa till min pojkvän och manager Dave (Klink) att det var lika bra att inte lägga för mycket fokus på Dresden.

Trots bakslaget var det en Sarah fylld med självförtroende som anlände till den tyska staden. Vetskapen att hon genomfört träningen grundligt och löpt de kilometer som krävs var en trygghet.

– De tider jag sprungit på träning visade att jag var på samma eller kanske ännu bättre nivå än tre år tidigare, säger hon.

Från vänster: Meraf Bahta (69), Linn Nilsson (70), Sarah Lahti (71) och Carolina Wikström (82). Bilden är från damernas 10.000 meter under friidrotts-SM i Uppsala 2020. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Laufszene Invitational Run i Dresden avgjordes den 8 november och för att göra det coronasäkert sprangs loppet på en varvbana där endast elitutövare deltog. Enligt många var banan som upplagd för rekordfart. Varje varv löptes i vackra Großer Garten med asfalt som underlag. Banan var plan och kurvorna breda, något som uppskattas av elitlöpare.

I mitten av parken tronar Sommerpalais, ett lustslott som ligger i anslutning till en damm. Sommarpalatset varvades totalt åtta gånger av löparna. Sarah beskriver banan som lättlöpt men loppet som tufft.

– Jag är inte den löpare som tar in mycket på slutet och därför startade jag snabbt, kanske lite för snabbt. Det fick jag betala för mot slutet då jag kände mig sliten. Planen var att hålla ihop hela vägen och det lyckades jag ändå helt okej med.

Jag tog mitt första löpsteg sju månader efter operationen.

När mållinjen passerats kunde Sarah konstatera att hon satt nytt svensk rekord i halvmaraton. Den nya tiden, 1.09.52, var en förbättring av hennes tidigare svenska rekord med sex sekunder. En skön revansch och ett kvitto på att hon verkligen är tillbaka på allvar i friidrottsvärlden.

Men vägen dit har inte varit lätt. Sarah Lahti slog igenom 2016 med att sätta svenskt rekord på 10.000 meter, samma år sprang hon också in på en 12:e plats i OS-finalen i Rio de Janeiro. Hon spåddes en lysande framtid, men sen kom skadebekymren.

– Efter OS drabbades jag av en stressfraktur och efter VM 2017 fick jag problem med hälsenan. Sedan 2017 har jag genomgått två operationer och drabbats av två stressfrakturer där emellan, berättar hon.

Sarah Lahti under damernas 10 kilometer i terräng-SM 2020. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Hur höll du motivationen uppe?

– Efter sista operation förra året tog jag två månader och gjorde allt annat än träning. Jag tänkte inte ens löpning och la allt sådant åt sidan. Jag visste att jag skulle ta mig tillbaka så småningom. Men då var det viktigt att jag lät min häl få vila.

– Sen var det bara att ställa om. Jag började med rehabträning och jag tog mitt första löpsteg sju månader efter operationen. Lång tid utan någon löpning, men jag tror den pausen var viktig för motivationen.

Sedan sex år tillbaka bor Sarah Lahti i Nederländerna. Hon trivs där och berättar att det tog henne 2-3 år att lära sig språket.

– Jag flyttade dit med min dåvarande pojkvän, både han och min tränare är holländare. Jag trivs bra här. Det är bra träningsförutsättningar och nära till tävlingar i Europa, säger Sarah.

När jag tränar med killarna är det jag som springer först.

I dag bor hon i staden Zoetermeer, cirka 12 kilometer från Haag, och ingår i en nederländsk träningsgrupp. Under pandemitider tränar man de tuffare passen i grupper om fyra och de flesta av kilometrarna löps på det olympiska träningscentrumet i Arnhem.

– Jag gör ändå mycket av min träning själv. Dave cyklar med mig på passen. Hans stöd betyder otroligt mycket, säger Sarah.

– Jag tränar i stort sett bara med killar. Det beror på att tjejerna i min träningsgrupp är yngre och inte på samma nivå som jag ännu. När jag tränar med killarna är det jag som springer först. Jag gillar att diktera tempot under ett pass och se till så att det hålls.

Sarah Lahti i damernas final på 10.000 meter under OS i Rio de Janeiro 2016. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån

Just nu är Sarah Lahti inne i en period då det blir mycket tröskelpass, som mest tre i veckan. För henne innebär ”tröskel” en fart strax under halvmaratontempo, runt 3.17-3.18 per kilometer. Ibland blir det också några testlopp.

Liksom alla andra idrottsutövare påverkas hon av pandemin.

– Det finns ingen tävling som man med säkerhet kan se fram emot. Det känns som man laddar upp till lopp bara för att få reda på att de är inställda tre dagar innan, typ.

Fokus ligger på den kommande inomhussäsongen och hon har fått indikationer på att de flesta tävlingar kommer bli av. Därefter är planen att det ska bli några landsvägslopp innan det är dags att fokusera fullt mot OS i Tokyo. Där siktar hon på att delta i 10.000 meter, samma distans som gav henne ett genombrott för fyra år sedan.

– Planen är att åka på träningsläger i USA under våren och i samband med det ställa upp i några tävlingar och kvalificera sig till OS.

Vid minsta lila känning blir det alternativträning.

Hon nämner några tävlingsorter: San Francisco, Palo Alto, men tillägger också att man aldrig kan vara säker på om tävlingarna ställs in eller inte.

– Under 2021 blir det mer fokus mot 5.000 och 10.000 meter, men efter det är jag öppen för att testa maraton. Förutsatt att jag håller mig skadefri.

Hon har också en plan för hur hon ska lyckas förbli skadefri.

– Jag har lärt mig att lyssna på kroppen bättre. Vid minsta lilla känning blir det alternativträning, dessutom går jag till sjukgymnasten två gånger i veckan. Sen kan jag inte heller tävla fullt ut, det är viktigt att jag väljer mina tävlingar. Man vill inte springa onödigt mycket med spikskor eftersom det sliter extra, säger Sarah Lahti.