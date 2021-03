Tuff vind kan blåsa av titelkampen i skidskytte: ”Vill inte vinna på det sättet”

På damsidan har Tiril Eckhoff redan vunnit totala världscupen i skidskytte.

Även på herrsidan blir det en norsk segrare: Sturla Holm Lægreid eller Johannes Thingnes Bø.

När bara söndagens masstart i Östersund återstår är det fördel Lægreid med en poäng när säsongens fyra sämsta resultat har räknats bort.

Det är upplagt för ett drama i världscupavslutningen.

Om nu loppet blir av.

Hård blåst och tuffa vindbyar störde både damernas och herrarnas jaktstart på lördagen. Under natten mot söndagen visar prognosen på vindbyar upp till 20 meter per sekund. Även under söndagens lopp ska det blåsa, även om styrkan i vindbyarna väntas avta till runt 17 meter per sekund.

Innebär vinden en säkerhetsrisk kan tävlingen blåsas av.

– Jag hoppas att vi får åka. Jag vill inte vinna på ett orättfärdigt vis, säger Sturla Holm Lægreid.

– Jag hoppas vi får visa vem som är bäst.

Johannes Thingnes Bø säger att vinden på lördagen gjorde skyttet till lite av ett ”lotteri”. Om risken för inställd avslutning säger stjärnan som i år fått oväntad konkurrens av Lægreid:

– Då vinner han med ett poäng. Det vore en personlig katastrof. Jag får be till vädergudarna att loppet blir av.

Vinden tog tag i staket och reklamskyltar på skidskyttestadion i Östersund på lördagskvällen. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Ulrika Öberg, tävlingsledare för världscuptävlingarna i Östersund, är dock inte särskilt orolig.

Förhållandena är inte ovanliga i Östersund, säger hon. Och inte sedan 2013 har vind ställt in världscuptävlingar i det svenska skidskyttemeckat.

– Då blåste det betydligt mer än nu, säger hon.

– Vinden som förväntas i morgon (söndag) är ändå ganska stabil. Det finns ingen gräns (i meter per sekund) för när en tävling ställs in, utan vi tittar framför allt på säkerheten för de aktiva.

Säkerhetsvakter ska patrullera området under natten och rapportera in eventuella riskfaktorer.

– Just nu är jag inte orolig för att det blir inställda tävlingar. Sen har vi hela förmiddagen på oss i morgon (söndag) att säkerställa att allt är säkert, säger Ulrika Öberg.

”Det klart att det också någonstans går en gräns där man bedömer att det blir orättvist för de aktiva på vallen”, säger tävlingsledaren Ulrika Öberg. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Damernas masstart avgörs först, klockan 13. Herrarna startar 15.30.

Ett sedvanligt jurymöte är inplanerat till en kvart före inskjutningen i respektive lopp. På det mötet kan det även bestämmas att en ny avstämning ska göras efter inskjutningen.

Hur olyckligt är det att det finns en diskussion om det här när totala världscupen ska avgöras?

– Det är naturligtvis jättetråkigt, säger Ulrika Öberg.

– Men vi har en plan över hur vi ska se över säkerheten. Det handlar framför allt om att saker inte ska blåsa omkring på området. Sen är det klart att det också någonstans går en gräns där man bedömer att det blir orättvist för de aktiva på vallen.

