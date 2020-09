Tuffa vägen mot rekordloppen – malaria och motivationsbrist

När DN når Emil Millán de la Oliva har han nyligen satt svenskt juniorrekord på 5.000 meter. Tiden 13.29,59 innebar en sänkning med 27 sekunder.

Två veckor tidigare överraskade han alla när han tog SM-guld på 10.000 meter i Uppsala. Han blev den yngste guldmedaljören på distansen på 121 år.

Sedan 2019 har han slagit fem juniorrekord. Varav två i år.

– Allting sker snabbt nu, säger han och skrattar.

Samtidigt sticker han inte under stolen med att vägen till framgång varit tuff. Under ett träningsläger i Kenya under vintermånaderna insjuknade Emil i malaria.

– Jag tränade hårt och kände mig i bra form, men sen började jag få problem med magen. Jag fick mindre energi och kort därpå drabbades jag av feber, säger han.

Emil togs in på sjukhus i ett land där han var helt ensam. Doktorns rekommendationer var att han skulle vara kvar på sjukhuset i tre till fyra dagar, något Emil inte hade tid med.

– Det var inomhus-SM om en vecka så jag sa till doktorn: I have to go.

Kort därefter var coronapandemin ett faktum. Plötsligt var alla tävlingar inställda och Emils motivation på botten.

– Jag började jobba som cykelbud ett tag och joggade bara lite ibland, säger han.

Jag har alltid tänkt tanken: Vad händer om jag satsar allt?

Grunden till rekordformen la Emil Millán de la Oliva under ett sex veckor långt träningsläger i Sankt Moritz under juli och augusti. Där tränade han helt ensam och stenhårt. Som mest blev det tre pass om dagen.

– Jag snittade mellan 12 och 16 mil i veckan på hög höjd och följde ett träningsschema som jag fått av en kenyansk träningskollega. Han sa till mig: Om du följer det här upplägget kommer du få se wonders, berättar Emil.

Träningsschemat höll vad det utlovade. Kort därefter skedde underverk på både 5.000 och 10.000 meter.

En anekdot från pappa Ernesto Fidel daterad tillbaka till Emils tid på förskola vittnar om vad som komma skall.

– Vi barn skulle springa tre varv på en bana, men jag kunde inte sluta springa. När de till slut fick stopp på mig hade jag sprungit tjugo, berättar Emil.

Det var kanske där som fröet till den kommande idrottssatsningen föddes. Något som Emil håller med om och säger:

– Jag har alltid tänkt tanken: Vad händer om jag satsar allt?

Jag tänker aldrig tider och försöker alltid gå med i förstaklungan.

Han är inte blygsam när han berättar om sina ambitioner. Nu är det bäst i världen som gäller för Emil.

– Fram till för två år sen var det fullt fokus på fotbollen. Jag började egentligen satsa seriöst på friidrotten under min vistelse i Kenya.

Det var också i samband med träningslägret som han bestämde sig för att släppa planerna på att bli hiphopmusiker.

– Nu satsar jag helhjärtat på friidrotten. Om jag skulle få frågan nu: Känd rappare eller framgångsrik idrottsman? så skulle jag välja det senare alla dagar i veckan.

Han beskriver passionen för löpningen och säger att han springer med hela hjärtat.

– Jag tänker aldrig tider och försöker alltid gå med i förstaklungan. Hade jag tänkt tider dagen då jag sprang 5.000 meter på Slottsskogsvallen hade det kanske inte blivit ett svenskt juniorrekord.

Mycket av sin inspiration hämtar han från de afrikanska löparna. Eliud Kipchoge och Haile Gebrselassie nämns som några av förebilderna.

– De har en kick i steget som man vill åt. Du vill kunna flyga fram, jag har nog alltid haft lite av det. Samtidigt tror jag inte på att man ska försöka ändra sin löpstil för mycket. Vi har alla en unik motorik och det viktigaste är att springa så naturligt som möjligt, säger Emil.

Emil Millán de la Oliva blev den yngste guldmedaljören på 10.000 meter på 121 år. Foto: Anders Wiklund/TT

För närvarande är han sin egen tränare och kör inte efter ett fast schema.

– Jag lyssnar mycket på min kropp och anpassar träningspassen efter det. På startlinjen är det bara du och din kropp.

Framgång föder nya möjligheter. Under fredagen gör Emil Millán de la Oliva debut på den internationella arenan på allvar när han deltar i Diamond League i Bryssel. Men då gäller varken 5.000 eller 10.000 meter. Då kommer han i stället tävla i den udda distansen ”One Hour Men” där det handlar om att komma så långt som möjligt på en timme. Den nuvarande rekordhållaren Haile Gebrselassie mäktade med 21.285 meter. Nu ställs unge Emil mot Mo Farah som kommer gå för Gebrselassies världsrekord.

– En sådan möjlighet kan man inte tacka nej till liksom. Det här är kul och inspirerande. Jag sätter inga gränser och kommer springa så fort som möjligt, säger Emil.

Diamond League på fredag, sen Finnkamp på söndag. Med sina 19 år fyllda bidrar Emil till årets rekordunga Finnkampstrupp där hela 24 friidrottare är födda 2000 eller senare.

– Klart det bli tufft med två lopp så nära inpå varandra, men jag är förberedd för det. Sverige kommer vinna landskampen, säger han.

Årets rekordunga Finnkampstrupp Av årets uttagna är 24 friidrottare födda 2000 eller senare. Här är några framtidsnamn att ha extra koll på under helgens tävlingar: Oskar Edlund, född 2002 – 400 meter häck Melwin Lycke Holm, född 2004 – höjdhopp Nikki Anderberg, född 2002 – 100 meter Elvira Tanderud, född 2004 – 200 meter Alice Magnell Millán, född 2005 – 800 meter Tilde Johansson, född 2001 – längdhopp Visa mer

