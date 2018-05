Tung förlust för Bajens damer

Hammarbys damer kan också lira sambafotboll. I den 15:e minuten klackade Hanna Tegström in kvitteringen till 1–1 sedan hon hållit sig framme i röran framför mål efter en hörna.

Då hade Linköping tagit ledningen redan i den åttonde minuten genom landslagsspelaren Anna Oskarsson. Också det på en hörna där det blev rörigt framför mål och där Hammarby helt glömde bort att markera den bortre stolpen.

Det var också Linköping som hade de bättre chanserna i en ganska chansfattig första halvlek. Närmast ett ledningsmål var man i den 35:e minuten då ett konstigt lobbskott överraskade Hammarbys målvakt Emma Holmgren.

Men bollen tog i stolpen och hamnade så småningom i Holmgrens famn.

Det tar två lag i akut poängbehov som möttes i kvällssolen på Kanalplan. Hammarby, som inledde årets damallsvenska med två raka segrar, hade före matchen tre raka förluster.

Mästarlaget Linköping har haft en mardrömsstart där man sparkade tränaren efter bara tre matcher och där man förlorat en cupfinal efter tränarbytet och också senast mot Limhamn/Bunkeflo.

Nu såg det länge ut som om lagen skulle få med sig varsin poäng. I en andra halvlek som bjöd på öppen och bra fotboll hade båda lagen bra chanser att avgöra.

Men just när alla var beredda att skriva in 1–1 i matchprotokollet kom Linköping i en snabb kontring. 18-åriga norskan Frida Maanum slog in bollen framför mål och där dök brittiskan Natasha Dowie upp och slog in segermålet för Linköping.

Då stod matchklockan på 93 minuter och domaren blåste av direkt efter avspark.

– Att förlora i den 93:e minuten är alltid en stor besvikelse, säger Hammarbys australiska stjärna Elise Kellond-Knight. För flickorna i laget är det tufft. Det här var fjärde förlusten i rad och det börjar påverka oss lite.

– Jag tyckte vi var värda en poäng och jag tycker vi varit det i alla fyra förlustmatcherna. Men nu måste vi glömma det här snabbt och satsa allt på söndagens match mot Djurgården.

Hammarbys tränare Ann-Hélen Grahm var självklart besviken efter förlusten.

– Jag tycker vi skapar chanser och fortsätter gå för det ända till slutet, så det känns tungt. Nu har vi 72 timmar till nästa match och det är bara att lyfta blicken.

– För vi är ett bra lag och vi ska vara beredda på söndag mot Djurgården.