Tung förlust för Björklöven efter mardrömsveckan

I måndagens hockeyallsvenska match mot Mora tappade Björklöven en 3–0-ledning och förlorade till sist med 4–8. Därefter skakades klubben av misstankar om matchfixning, något som senare avskrevs då både polisen och Svenska ishockeyförbundet lade ner sina utredningar.

– Vi har spelare som har mått väldigt dåligt. Det är inget att sticka under stol med. Det är normalt när man blir anklagad för sådana här allvarliga brott när man är oskyldig, sade sportchefen Per Kenttä till C More inför fredagens mat mot AIK.

Björklöven inledde starkt, men hamnade ändå i underläge sedan AIK nätat två gånger om med elva sekunders mellanrum.

Umeålaget hämtade upp till 2–2, men hamnade återigen i brygga när Max Lindholm skickade in AIK:s ledningsmål. Björklöven kom tillbaka ännu en gång när Alexander Wiklund satte kvitteringen i början av sista perioden, men fick till sist kapitulera när AIK:s Nicklas Heinerö prickade in avgörande 4–3.

Tabelltvåan Björklöven tappar därmed upp till serieledande Timrå som vann borta mot Almtuna med 4–2. Nio poäng skiljer mellan topplagen.