Två rekord-VM i följd – så mycket tjänade åkarna på succén

Fakta. Prispengarna i VM

Avser prispengar från Fis (Internationella skid- och snowboardförbundet) och IBU (Internationella skidskytteförbundet) under skid- respektive skidskytte-VM 2023.

LÄNGDSKIDOR

Individuella lopp

Guld: 22 000 CHF (246 000 kronor).

Silver: 13 750 CHF (154 000 kronor).

Brons: 8 250 CHF (92 000 kronor).

Fyra: 5 500 CHF (61 000 kronor).

Femma: 3 300 CHF (37 000 kronor).

Sexa: 2 200 CHF (25 000 kronor).

Stafetter

Guld: 22 000 CHF (246 000 kronor).

Silver: 13 200 CHF (147 000 kronor).

Brons: 8 800 CHF (98 000 kronor).

Pengarna fördelas på fyra i traditionell stafett och på två i sprintstafett.

SKIDSKYTTE

Individuella lopp

Åkare 1–30 fick prispengar. 25 000 euro (cirka 278 000 kronor) till segraren, 19 000 euro till tvåan, 14 000 euro till trean och så vidare i en fallande skala till 200 euro för plats 30.

Stafetter

Lag 1–8 fick prispengar. 7 500 euro (cirka 83 000) per åkare i segerlaget, 6 000 euro per åkare i silverlaget, 5 000 euro per åkare i bronslaget och så vidare i en fallande skala till 1 500 euro per åkare för plats 8.