Två svenskor får spela på Augusta National

Sex svenskor kom till start i amatörtävlingen Augusta National Women’s Amateur i Georgia, och spelade på den närliggande Champions Retreat. Två av dem, Maja Stark och Beatrice Wallin, var bland de 30 främsta och får spela finalrundan på den mytomspunna golfbanan, där männen spelar US Masters nästa vecka.

19-åriga Stark från Abbekås låg fyra efter den första rundan efter att ha gått på totalt 70 slag, två under banans par, och efter den andra rundan är hon delad elva.

– Första dagen var det väldigt bra. Den är jag väldigt nöjd med. Den andra var det lite hackigt de första nio, så då blev tekniken lite sämre. Men efter sju–åtta här var jag tillbaka, säger hon.

På fredagen väntar inspel på Augusta National, som godkände det första medlemskapet av en kvinna först 2012, medan finalrundan spelas på lördag.

– Det ska bli lite annorlunda. Jag har tänkt att den bana vi spelat på nu är svår, men sen så vet man ju att Augusta väntar. Så det blir spännande, säger hon.

Stark gick runt på tre över par, medan Beatrice Wallin från Hills golfklubb söder om Mölndal var strået vassare och klarade två över par, vilket också placerar henne på delad elfte plats.

– Jag är väldigt glad och taggad. Det är häftigt att få vara en av de 30 som får spela finalvarvet, säger Wallin.

Hon beskriver banan som en där allting kan hända.

– Upplevelsen blir större, jag vet att många skulle ha betalat mycket för att få spela på den här banan. Och så får vi chansen att spela både inspelsvarv och tävlingsvarv och skriva historia. Det är ganska häftigt.

Är det inte skumt att kvinnor inte fått tävla på banan förrän nu?

– Jo, jag tycker det. Men bättre sent än aldrig. Och det är så bra för damgolfen att det görs.

Wallin har liksom Stark ingen jättekoll på banan. Och hon tror inte att hon kommer att göra något särskilt för att studera den.

– Tveksamt (skratt). Jag kommer att ta det som det kommer och ta in mycket på inspelsvarvet. Sedan har jag min bror som caddie på lördag, han har kollat väldigt mycket på Masters och kan hålen utan- och innantill, säger Beatrice Wallin.

Leder gör amerikanska Jennifer Kupcho, som gick ett under par på andra rundan och som nu har totalt fem under par mot svenskornas plus en.

