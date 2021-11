Tvåmålsskytten Ronaldo räddade United

Många trodde att Ole Gunnar Solskjær skulle få sparken från jobbet som Manchester United-tränare efter den förnedrande 0–5-smällen hemma mot ärkerivalen Liverpool förra helgen. Men norrmannen fick fortsatt förtroende, och stärkte sina aktier i lördagens 3–0-seger borta mot Tottenham.

Och nu är frågan om Solskjær har Cristiano Ronaldo att tacka för den kommande framtiden.

Manchester United var nämligen på väg mot 1–2 borta mot Atalanta i Champions League. En förlust borta mot Atalanta är förvisso inget att skämmas för; Bergamoklubben har gått från klarhet till klarhet i både Italien och Europa de senaste åren och kan på sin bästa dag hota alla Europas klubbar.

Men ändå. Nog hade olyckskorparna åter börjat kraxa.

Då klev han fram, den portugisiske veteranstjärnan. Ronaldo hade först gjort 1–1 på tilläggstid i den första halvleken, elegant framspelad av Bruno Fernandes.

Sedan tryckte han in 2–2 på volley på tilläggstid i den andra halvleken. Ronaldo har nu gjort nio mål på tolv tävlingsmatcher sedan återkomsten till klubben, varav fem på fyra matcher i Champions League.

Faktum kvarstår dock: Manchester United har på sina elva senaste tävlingsmatcher förlorat fem och bara vunnit fyra. I Champions League-gruppspelet är laget ändå kvar på första plats i den jämna grupp F – på samma poäng som Villarreal (som 2–0-besegrade Young Boys) och två pinnar före Atalanta.

Josip Ilicic gjorde 1–0 – assisterad av Duván Zapata – redan i den tolfte minuten, med ett avslut som gick rakt på men slank in under David de Gea i Manchester United-målet. Cristiano Ronaldo kvitterade därefter, som tidigare nämnts, för Manchester United – där svensken Victor Nilsson Lindelöf saknades på grund av en lättare skada. Elva minuter in i den andra halvleken stack Duván Zapata, snabb som en oljad blixt, ifrån Manchester United-försvaret och satte 2–1. Offside, tyckte gästerna, men efter en VAR-granskning godkändes målet. Det som såg ut att bli matchavgörande innan en viss Cristiano Ronaldo klev in i handlingen ännu en gång.

Noterat i övrigt från tisdagskvällens matcher:

● I München vann hemmalaget Bayern med klara 5–2 mot Benfica, efter bland annat att hattrick av målmonstret Robert Lewandowski. Bayern är därmed klart för slutspel, trots att två omgångar återstår av gruppspelet.

● Där bakom är det desto jämnare. Ny tvåa i gruppen är krislaget Barcelona, som 1–0-besegrade Dynamo Kiev på bortaplan vilket var första segern under Sergi Barjuan, som tillfälligt ersatt den sparkade Ronald Koeman. Supertalangen Ansu Fati blev matchhjälte för Barça.

● Salzburg föll med 1–2 borta mot Wolfsburg, men toppar likväl grupp G – två poäng före Lille (som 2–1-besegrade Sevilla på bortaplan) och Wolfsburg.