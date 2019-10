Tyfonen, åskguden och den 114-åriga pipan – här är sakerna att hålla koll på i rugby-VM

Den 114-åriga visselpipan

Inför varje premiärmatch i VM-turneringarna blåser domarna i gång matchen med samma visselpipa – en pipa som hängt med ända sedan 1905. Den användes första gången av en walesisk domare i en match mellan Nya Zeeland och England. Han gav bort visselpipan till en kollega, Albert Freethy, som använde den ända fram till att han dömde OS-finalen 1924. 1969 hamnade pipan på museum i Nya Zeeland och sedan 1987 används den traditionsenligt i varje VM-premiär.



Turneringsledningen håller presskonferens om Tyfonen Hagibis framfart. Foto: William West/AFP

Tyfonen Hagibis

På lördag väntas tyfonen Hagibis komma in över Japan och det befaras orkanbyar på 80 meter i sekunden. Det ställer till stor oreda även i planeringen för rugby-VM. Minst två VM-matcher måste ställas in av säkerhetsskäl.

– Även om tyfonen inte drar in över land kommer det att bli stor påverkan med skyfall, stormvindar, stormvågor och höga vågor, säger en person på Japans meteorologiska institut, enligt TT.

Englands match mot Frankrike på lördagen ställs in helt, liksom Nya Zeelands match mot Italien. Både England och Frankrike var redan klara för kvartsfinal, men England tar nu hem gruppsegern och får troligen möta Australien. Dessutom får laget vila i två veckor.

– Någon ler mot oss – kanske tyfonguden? säger Englands förbundskapten Eddie Jones.

– Vem skulle ha trott att vi skulle få två relativt enkla matcher i VM (mot Tonga och USA), en tuff (mot Argentina) och sen två veckor på oss förbereda oss på kvartsfinal, fortsätter han.

Mindre glada är italienarna som nu inte ens får chansen att ta en plats i kvartsfinalen. Deras match mot Nya Zeeland förklaras som oavgjord och därmed åker Italien ur, medan ”All Blacks” avancerar till kvarten.

Det är första gången som matcher i rugby-VM ställs in. Även Japans match mot Skottland på söndag är i farozonen.



Maratonmästerskapet

20 lag deltar i VM och den 20 september spelades VM-premiären mellan Japan och Ryssand. Finalen? Den avgörs den 2 november. En anledning till det utdragna spelschemat är att spelarna, som ibland kan ta emot 20-30 tacklingar i en match, behöver en rejäl vila efter matcherna.



Rugby-VM är enormt stort både vad det gäller antalet åskådare på plats på arenorna och tv-tittandet. I Tokyo visas mästerskapet på storbildsskärmar på stan. Foto: Koji Sasahara/AP

Hur stort är rugby-VM?

VM-organisationen samt sportanalysföretaget Global Sports Impact hävdar att rugby-VM är den tredje största sporthändelsen i världen efter herrarnas fotbolls-VM och sommar-OS. Det råder dock viss skepsis mot mätmetoderna när det gäller tv-tittandet. Ett faktum är i alla fall att turneringarna lockar storpublik. VM 2015 i England sågs av 2,5 miljoner åskådare på plats, vilket var 95 procent av den totala arenakapaciteten. Till VM i Japan har det talats om att 400.000 rugbyentusiaster kommer att besöka landet.



Som mest 46 procent av de japanska tv-tittarna såg på när Japan mötte Samoa i rugby-VM. Foto: Behrouz Mehri/AFP

Tv-rekordet

I genomsnitt såg 40 procent av de japanska tv-tittarna matchen mot Samoa (38–19 till Japan), och som mest var siffran uppe i 46,1 procent, enligt Reuters. Det är nytt tittarrekord för rugby i Japan, som har omkring 127 miljoner invånare. Och det var fler tittare än de som såg Naomi Osaka vinna tennisfinalen i Australian Open mot Petra Kvitova i januari. Det kan bli ännu större siffror när obesegrade Japan på söndag möter Skottland, om den matchen inte stoppas av tyfonen.



Ett ungt mästerskap

VM (Rugby Union med 15 spelare i varje lag) arrangerades för första gången så sent som 1987 och det avgörs vart fjärde år. Det finns även ett antal långlivade turneringar som exempelvis Six Nations som spelats sedan 1883. Rugby var med på OS-programmet fram till 1924. Rugby sevens, med sju spelare per lag, är numera OS-gren.



Nya Zeeland är den nation som vunnit rugby-VM flest gånger. Foto: Odd Andersen.

Vilka länder är bäst?

Det är bara att titta på deltagarlagen i VM för att förstå att sporten härstammar från brittiska samväldet. De brittiska öarna och framför allt Australien, Nya Zeeland och Sydafrika dominerar sporten. Sedan finns små ö-nationer som Tonga, Samoa och Fiji med. Frankrike och Argentina är historiskt sett de bästa lagen utanför den engelsktalande gruppen.

Mästarnationerna i VM genom tiderna: Nya Zeeland 3, Australien 2, Sydafrika 2, England 1.



En engelsk dubbel?

Engelsmännen fick i somras för första gången fira ett VM-guld i cricket, deras egen stora sport. Nu drömmer de om ett guld även i rugby, som också föddes i England. Favorit till VM-titeln är dock Nya Zeeland, som har två raka VM-guld. Sydafrika, Irland, Wales och Australien utmanar också.



”Åskguden från Tonga”, Taniela Tupou, som spelar för Australien och här tar sig igenom det uruguayanska motståndet. Foto: Aaron Favila/AP

Åskguden från Tonga

En stor profil i VM, med betoning på stor, är Australiens Taniela Tupou. Den 132 kilo tunge 23-åringen är född på Tonga och kallas för ”Tongan Thor” för sin förmåga att sätta skräck i motståndarförsvaren. Australiens egen åskgud fick en hjärnskakning och missade matchen mot Wales, men är tillbaka och kan bli ett trumfkort för Australien i fortsättningen. Taniela Tupou är dock inte allra tyngst i VM – det är Ben Tameifuna, Tonga, med sina 151 kg.



Fritt från filmningar

Spelarna tacklar varandra i ett ursinnigt tempo – varpå de reser sig upp och spelar vidare som om ingenting hänt. Sporten är brutal, men ärlig. Inte en filmning, inte ett utspel mot domarna. Det är rugby.

Fakta. Rugby-VM i Japan Pågår: 20 september–2 november. Deltagande lag: Irland, Skottland, Wales, England, Italien, Frankrike, Ryssland, Georgien, Japan, Argentina, Uruguay, Australien, Nya Zeeland, Samoa, Tonga, Fiji, Sydafrika, Namibia, USA och Kanada. Visa mer

