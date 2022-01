Tyngdlyftningen portas från OS : ”Väldigt många som jag såg upp till har jag ändrat mig om i dagsläget”

Det står nu klart att tyngdlyftning inte kommer att finnas med i OS-programmet till OS i Los Angeles 2028. Sporten kommer att vara kvar över OS i Paris 2024.

Om IWF kan uppfylla IOK:s kriterier innan 2023 så kan tyngdlyftning dock återinföras på programmet.

Ett av kraven från IOK är att det ska vara fler och mer rigorösa dopingtester, dessa ska också utföras av en oberoende part.

– Vi i Sverige är för en transparent och oberoende part som testar våra atleter. Det är en viktig del av vår idrott och vi vill inte ha dopingfall, därför ska det vara oberoende, men så har det inte alltid varit, därför finns det alltid tvivel och jag kan förstå att idrottsrörelsen tvivlar, säger Joakim Eriksson.

– Rent konkret ska det vara oberoende men frågan är: hur oberoende har de varit egentligen?

Vad Joakim Eriksson syftar på är de uppgifter som kom ut med det som kallas ”McLaren-rapporten”.

Richard McLaren fick 2015 i uppdrag att utreda dopinganklagelser mot framför allt Ryssland. I sista delen, publicerad 9 december 2016, visar rapporten att över 1 000 ryska idrottare varit inblandade i eller tagit nytta av manipulerade dopingprover.

Till följd av rapporten startade IOK en utredning mot 28 ryska OS-deltagare från Sotji 2014, 2017 blev två ryska längdåkare, Alexander Legkov och Jegvenij Belov, avstängda på livstid från att delta i OS och fick lämna tillbaka sina medaljer från Sotji.

IWF:s president Tamas Aján anklagades 2020 i en dokumentär av tyska tv-bolaget ARD för att ha försvårat samt manipulerat dopingtester inom tyngdlyftning.

Ungraren som suttit på en beslutsfattande position inom tyngdlyftning i 44 år valde då att avgå från sin position som president under tiden som en oberoende utredning, under ledning av just Richard McLaren, pågick.

Utredningen visade att Tamas Aján köpt röster för att hans allierade ska ha blivit omvalda i IWF, samt för att ha dolt, förhindrat och förstört 40 positiva dopningsprover.

Ett annat av IOK:s krav är annat ledarskap. Trots framstegen är Joakim Eriksson fortsatt orolig.

– Just dopningen verkar kunna uppfyllas men att ändra högst upp kan bli svårt.

– Det är väldigt svårt att sia om framtiden och det är pusselbitar som inte är på bordet som ska landa, hur de ska komma dit? Ja... Jag har många kära vänner som jobbar hårt för att hitta bitarna.

Joakim Eriksson menar att oavsett om Tamas Aján har lämnat så finns det mycket mer att jobba på.

– IOK och vi vill att atleterna ska ingå i styret och där ser jag betydande svårigheter, mycket saker pågår och nu flyttades valet helt plötsligt fram på grund av rättsprocesser, det känns lite olustigt. Han var ordförande i många år och har en hel del nära och kära i IWF.

– Här får du lov att citera: ”Det finns väldigt många i tyngdlyftningsvärlden som jag såg upp till förut, som nu är ledare, som jag helt ändrat bild om i dagsläget”.

Förbunden har haft möten om hur IWF:s nya stadgar ska se ut, så att de mer liknar IOK:s krav men det är inte det enklaste att få igenom.

– Både McLaren och IOK har efterlyst att atleterna själva ska vara med i styrelsen för att ha insyn men under första kongressmötet (med Internationella tyngdlyftningsförbundet) satt vi en hel dag och kom verkligen ingenstans.

Patricia Strenius blev OS-fyra i Tokyo 2021. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Svensk tyngdlyftning har haft ett bra år. Patricia Strenius tog dubbla VM-brons samt slutade fyra under OS och 17-årige Tilde Muhrman tog guld i stöt på ungdoms-EM.

– Tyngdlyftning har alltid varit med i OS, vi har försökt sätta oss ner och se hur det skulle påverka oss men det går inte att greppa, Sverige är jättebra nu och det kommer påverka intresset, alla vill ju till OS, säger Joakim Eriksson.

Under fjolårets OS i Tokyo fanns det inga bekräftade dopningsfall inom tyngdlyftningen.