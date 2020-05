UFC-galan i Florida bjöd på skräll

Huvudnumren under nattens gala är interimtitelmatchen i lättvikt mellan Tony Ferguson, USA, och landsmannen Justin Gaethjas – samt titelmatchen mellan Henry Cejudo, USA, mot Dominick Cruz, USA, i bantamvikt.

Tidigare tungviktsmästaren Fabricio Werdum var tillbaka i buren efter att ha varit avstängd för dopning. Men återkomsten blev trist för brasilianaren, som överraskande förlorade mot ryss-ukrainaren Aleksei Oleinik efter ett delat domslut, rapporterar sajten MMA-Nytt.

Egentligen var galan tänkt att hållas i New York den 18 april, men ställdes likt i stort sett all annan idrott in när coronapandemin kopplade greppet om USA.

Som ett av de största sportevenemangen som ägt rum i USA på många veckor är intresset ännu större än vanligt. Men strålkastarljuset riktades tidigt mot att en av kämparna, brasilianaren Ronaldo Souza, testade positivt för coronaviruset. Även två av hans medarbetare konstaterades bära på smittan, vilket väckt frågor om säkerheten vid arrangemanget.

I de tidiga matcherna besegrade amerikanen Ryan Spann landsmannen Sam Alvey i lätt tungvikt via delat domslut, medan domarna var eniga i att Bryce Mitchell (USA) besegrade Charles Rosa (USA) i fjäderviktsmatchen.

I weltervikt utsågs Vicente Luque (Brasilien) till segrare över Niko Price (USA) sedan läkare brutit matchen.

I det enda dammötet besegrade stråviktaren Carla Esparza (USA) landsmaninnan Michelle Waterson i en match som inte bjöd på särskilt mycket action, och där domarna inte var eniga.