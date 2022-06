Ukrainska judokas vägrar tävla mot neutrala ryssar

Till skillnad från många andra idrotter har internationella judoförbundet inte valt att helt stänga ut ryska och belarusiska idrottare från internationella tävlingar.

De får tävla under neutral flagg. Under våren har de dock lyst med sin frånvaro. I mars stoppade det ryska förbundet sina idrottare av säkerhetsskäl och på grund av svårigheterna att resa, ett beslut som sedan även fattades av det belarusiska förbundet. Enligt Inside the games planeras dock en comeback i grand slam-tävlingen i Ulan Bator i Mongoliet i midsommarhelgen.

Det har fått de ukrainska deltagarna att reagera. Det ukrainska förbundets ordförande Mychajlo Kochlyak har enligt sajten skrivit ett brev till det internationella förbundets ordförande, Marius Vizer, samt till hans europeiska dito där han ber dem att stoppa ryssar och belarusier.

Kochlyak menar att idrottarna och personalen i de bägge landslagen fortfarande får sina löner från förbundets budgetar, med pengar från ländernas idrottsministerium och därmed också den ryska och belarusiska regeringen. Detta medan tre ukrainska judotränare dödats i kriget.

”Det gör att de inte kan betraktas som neutrala idrottare”, skriver han och hänvisar också till IOK:s rekommendationer.

Han meddelar också att inga ukrainska judokas kommer att delta i tävlingar som hålls av det internationella judoförbundet förrän Ryssland och Belarus portas.

I sitt svar skriver Marius Vizer att förbundet inte kommer att straffa personer för något andra gör och att krig, politik och diskriminering inte har någon plats inom sporten.

”Vi är absolut emot kriget, men också emot hat”, skriver han.

Vladimir Putin var tidigare hedersordförande för det internationella förbundet men blev av med alla sina uppdrag efter invasionen av Ukraina.

IOK:s ordförande, Thomas Bach, menar att portandet av ryska och belarusiska idrottare är för deras egen säkerhet.