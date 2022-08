Ukrainska ligan har startat – bara spel på arenor med skyddsrum

Läktarna var tomma, men klockan 13.08 sparkade spelarna i Sjachtar Donetsk och Metalist 1925 i gång den ukrainska ligan för första gången sedan i december. Förra säsongen slutade mitt i eftersom spelet aldrig kom i gång igen efter vinteruppehållet.

– Det här är vårt jobb, och vi uppfattar det som ett väldigt stort ansvar att visa världen att vårt liv här i Ukraina inte är slut utan fortsätter, säger Sjachtars kroatiske tränare Igor Jovicevic enligt Reuters.

Matchen på Olympiastadion i Kiev slutade 0–0. Under eftermiddagen följde fler matcher i huvudstaden och de västliga, säkraste delarna av landet.

– Det här kommer att bli en unik serie, den spelas under ett krig, under militär aggression, under bombningar, säger ukrainska fotbollsförbundets ordförande Andrij Pavelko till Reuters.

Serien består av 16 lag som förut, men två klubbar, Desna Tjernihiv och FC Mariupol, har fått bytas ut eftersom förstörelsen är så stor i städerna där de hör hemma.

En av klubbarna som ersatt är FK Kryvbas Kryvyj Rih, från president Volodymyr Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih. Trots att staden ligger nära frontlinjen har Kryvbas inte velat flytta till Kievområdet som många andra klubbar.

– Självklart har vi en del oro kring att starta ligan nu. Men jag har sett bombningar med mina egna ögon, så jag är mindre rädd, säger tränaren Jurij Vernydub till The Guardian.

Förbundsordföranden Andrij Pavelko säger att han åkte runt i landet i mars och april och försökte övertyga klubbcheferna om att inte montera ner sina lag.

President Volodymyr Zelenskyj och den ukrainska armén hoppas att en återstart för fotbollsligan ska höja moralen i landet, säger han.

– Många i frontlinjen bad oss att börja tänka på att sätta i gång fotbollen i vårt land igen, säger Andrij Pavelko.

Bara arenor med skyddsrum kommer att användas för matcherna, och om flyglarmet ljuder avbryts spelet.

Säsongspremiären spelades på Ukrainas nationella flaggdag, och dagen före självständighetsdagen, då firanden förbjudits av säkerhetsskäl.

Premiärmatchen spelades utan några avbrott. Sjachtar var närmast att göra mål, med ett ribbskott från Mykhailo Mudryk.

Eftersom Sjachtar ledde ligan när den avbröts förra säsongen, kommer klubben också att delta i Champions League i höst, men då med hemmamatcher i Polen.