Underbarn briljerade med Zorromål när Tre Kronor vann

Det ryska underbarnet Matvej Mitjkov presenterade sig för hockeyvärlden med ett mål som kommer att bli viralt. Den 16-årige forwarden kvitterade till 1–1 med ett så kallat ”Zorromål” som grundlurade svenske målvakten Gustaf Lindvall.

Bakom målburen plockade Mitjkov upp pucken på klubbladet och lyfte snabbt och elegant in den bakom den svenske målvakten och i mål.

Mitjkov, som fyller 17 år i december, jublade över ett mål han sent lär glömma.

Skellefteåmålvakten Lindvall gjorde sin debut i Tre Kronor och fick det hett om öronen till en början när det unga ryska laget hade de flesta chanserna i matchens inledning.

– Jag tycker att vi har en lite trög start, vi är lite passiva. Jag tycker ryssarna kommer in med mycket energi. Det är ett ungt lag som vill visa upp sig. Vi hanterar det inte riktigt på det sätt som vi vill, men i slutet av perioden växer vi in i det, säger Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv till SVT.

Men Sverige tog över mer av spelet och det var framför allt kedjan med Carl Klingberg, Anton Lander och Mathias Bromé som var mest produktiva. Deras samspel och mål blev helt avgörande för den svenska segern.

– De är ju en kedja som ska visa vägen och stå för stabilitet och framför allt göra mål. De har en sådan roll i vårt lag och de levererar. Jag är jättenöjd med deras spel, säger Garpenlöv till SVT.

Klingberg gav Sverige ledningen med 2–1 i början av den andra perioden när matchen stod och vägde. Anton Lander styrde in 3–2 i mitten av perioden och sedan var det Klingberg som satte 4–2-målet sedan just Lander frispelat honom 6.53 in i sista perioden.

Lander och Klingberg är lagkamrater i det schweiziska ligalaget Zug.

– Vi hittar varann bra. Jag och Anton lirar ihop i Zug så vi vet var vi har varandra, säger Klingberg till SVT.

Tre Kronor inledde Karjalaturneringen med seger 4–1 mot Tjeckien i Linköping i onsdags innan landslaget flög till Helsingfors. På söndagen avslutas turneringen med match mot Finland. Det blir en ren final.