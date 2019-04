Unga amerikaner tog för sig direkt i US Masters

För runt 20 år sedan vågade sig Brooks Koepka fram till Mickelson på en parkeringsplats utanför Augusta National Golf Club.

Han bad artigt Mickelson om en autograf.

– Jag är förmodligen den ende grabb Phil någonsin nekat en autograf. Flera år senare sade han till mig att jag inte borde ha varit på parkeringen och där hade han en poäng, säger Koepka.

– Jag berättade det här för honom, jag tror att vi gick en träningsrunda inför British Open 2014. Jag var tvungen att ta upp det. Och jag berättade att under en ganska lång tid tyckte jag inte om honom, men nu kan vi skratta åt det.

Koepka jagar sin fjärde majortitel – och den första i Masters. Han vann US Open både 2017 and 2018 och spelade dessutom hem PGA-mästerskapen förra året. Med sex birdies satte han tonen under den första rundan.

Mycket kan hända, men en hel del talar för att han går en fajt med landsmannen Bryson DeChambeau, ”Professorn” kallad. DeChambeaus avslutande tre hål fick publiken och tittarna att dra efter andan.

DeChambeau avslutade med sex birdies på de sista sju hålen, inklusive de fyra sista. Han var ytterst nära en eagle på det sista hålet när bollen slog i pinnen.

– Min bästa runda här. De sista nio var magiska. Vinden började tillta runt Amen Corner och det var svårt. Men vi höll oss till vår plan. Ni har sett mig jobba så hårt jag bara kan i förberedelserna inför den här tävlingen. Och det är något som krävs för att lyckas här, säger 25-årige DeChambeau, som klev in på proffstouren först 2016.

Mickelson, tre gånger vinnare på Augusta, kan än. Tv-kanalerna fick något att veva när veteranen var ett halvt scorekort från att slå en hole-in-one på det 16:e hålet. Hade bollen orkat de sista centimetrarna till hålet, hade Mickelson delat ledningen med DeChambeau och Koepka.

– Det var mycket som var roligt. Roligt att rädda ett par på 17:e och slå en birdie på det sista. Det var en bra dag, säger han.

Mickelson vann sin senaste Masters 2010. Skulle han få dra på sig den gröna kavajen på söndag blir han den äldste vinnaren hittills.

Tiger Woods är fyra slag från täten, men det spel han stundtals bjöd på varslade om att han kan bli att räkna med.

Woods, vars fjärde och senaste titel på Augusta kom 2005, står på 70 slag.

– Jag slog många bra slag. Jag missade några puttar, läste några fel och slog den på sjätte hålet illa, men bortsett från det var det en stabil dag, säger han.

Nordirländaren Rory McIlroy inledde sitt försök att fullborda en grand slam (vinnare av samtliga fyra majors) med en svajig runda som innehöll fem birdies men också sex bogeys. Med ett slag över par får han svårt att utmana Koepka, DeChambeu, Mickelson & kompani.

– Jag gjorde för många misstag och jag gjorde misstag från ganska lätta lägen, de på 17:e och 18:e hålet var goda exempel på det, säger McIlroy.

Henrik Stenson och Alex Norén får kämpa för att spela vidare i helgen. 74 och 75 slag placerar dem på fel sida kvalgränsen inför dagens 18 hål.

Stenson var närmast uppgiven, trots att spelet överlag var hyggligt. Trippelbogeyn på 13:e hålet sänkte humöret rejält.