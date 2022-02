Unik mångmiljonsatsning ska göra talanger till stjärnor

– Vi vill därför höja blicken, och börja satsa på medaljnivå igen, fortsätter han.

Sedan ett par dagar tillbaka är Damkronornas spelare på plats i Peking. De har hunnit med ett par träningar i den soliga men kalla OS-staden, och på torsdag väntar premiärmatchen mot Japan.

Samtidigt som dagens OS-spelare finslipar på de sista detaljerna pågår också arbetet att skapa ett starkt svenskt lag i framtida OS-turneringar.

Tillsammans har Sveriges olympiska kommitté, Svenska ishockeyförbundet och Svenska damhockeyligan enats om ett gemensamt projekt där man ska göra en större satsning på de bästa spelarna mellan 15 och 19 år.

– Den här är en långsiktig satsning, säger Svenska ishockeyförbundets tävlings– och landslagschef Olof Östblom.

Så även om projektet i första läget gäller i tre år är chanserna stora att det förlängs.

– När vi ställde oss frågan vad som krävdes för att bli ett medaljlag igen kom vi fram till att det som behövdes var en flerårig satsning, vilket också innebär en årlig flermiljonsatsning, säger Glenn Östh.

Det långsiktiga målet är medalj i OS 2030.

– Men självklart gör det inget om utvecklingen går ännu snabbare, och Damkronorna är på medaljnivå redan 2026, säger Glenn Östh med ett leende.

Damkronorna tvingades kvala för sin medverkan i OS i Peking. Det nya projektet ska göra att Sverige klättrar på rankningen. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Damkronorna har varit med i OS-hockeyn sedan 1998 när damhockeyn för första gången fick plats på programmet.

Efter en bronsmedalj 2002 och en silvermedalj 2006 har man haft det tuffare.

För att få vara med i OS i Peking var Sverige för första gången tvunget att kvala.

Men nu tas alltså krafttag för att Sverige – som är rankat nia i världen – ska börja klättra uppåt igen.

Tanken är att man ska göra en riktad satsning på 20–25 spelare som är 15–19 år. De kommer samlas årligen till ett sommarläger där de ska få stöttning och hjälp att fortsätta att utvecklas. Utöver sommarlägret blir det sedan fyra–fem gemensamma samlingar under varje år.

Dessutom kommer projektledaren att ha regelbunden kontakt med spelarna som får chansen att vara med.

– Normalt brukar man satsa på ett lag, men här väljer vi alltså att satsa på individer och deras utveckling. Det kommer bli fokus på teknik, snabbhet, taktiskt kunnande, fysik och även det mentala, berättar Glenn Östh.

Vilka spelare som ingår kan komma att förändras under projektets gång. Ingen är given att vara med under hela projektet utan formen avgör. Nya talanger som övertygar kommer få chansen även om de inte var uttagna från start.

SOK:s sportchef Glenn Östh hoppas att satsningen ska resultera i att Damkronorna tar nästa steg, och att nya profiler och stjärnor föds. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Även om det går att lära sig mycket under lägren är det likväl i hemmamiljön som det mesta arbetet görs.

Därför gläds både Glenn Östh och Olof Östblom åt att SDHL också är en del av projektet.

– Jag tror att det är en viktig signal att unga lovande tjejerna känner att det görs en riktig satsning. Spelarna ser att både deras klubb och liga är beredda att satsa, och att vi som förbund och SOK är beredda att göra det, säger Olof Östblom.

– Tidigare har vi inte jobbat med en serieförening på det här sättet, så för oss känns det här som något unikt, säger Glenn Östh.

– Vi har också haft kontakt med klubbarna där de har fått ta del av våra tankar, och de har fått ha synpunkter. Det här en ”win–win”-situation för alla. Klubbarna kommer naturligtvis också att tjäna på om några av deras talangfulla spelare får chansen till individuell utveckling med kontinuerlig uppföljning.

– Dessutom vet vi att när vi har framgångar i internationella mästerskap inom olika idrotter blir det också ett uppsving på hemmaplan. Flera blir till exempel intresserade av att testa sporten.

Damkronorna spelade inofficiell träningsmatch mot Tjeckien, och förlorade, men chans till avancemang till kvartsfinal är fullt möjligt för laget. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

I den speciella bubbla som OS i Peking är – där i stort sett ingen kontakt med någon utanför laget är tillåten – förbereder sig de svenska spelarna för premiärmatchen mot Japan.

Redan innan de åkte till Tokyo försvann fyra av de först uttagna spelarna på grund av positiva covid-19-test.

Bland de fyra var bland annat tänkta förstamålvakten Sara Grahn.

En svensk medalj i Peking vore en jätteskräll, men avancemang från gruppspelet till kvartsfinalen är fullt möjligt.

Ett bra första steg mot vad som ska bli en ljusare framtid när effekterna av storsatsningen börjar märkas.

