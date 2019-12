United närmare CL-plats – nollade Burnley

Burnley tog emot Manchester United hemma – och fick se sig besegrade av seriefemman med 0–2. Men Uniteds seger var kanske inte så övertygande som tabellen hade kunnat skvallra om.

I stället bjöds gästerna på ett motstånd som i de sista tilläggsminuterna var farligt nära att kvittera för det mål som Anthony Martial levererat för Manchester i den 44:e minuten. Men i stället höll gästerna nollan för femte matchen i rad på Turf Moor – och satte punkt med att, genom en lös instyrning av Marcus Rashford i det som blev matchens sista spark, göra 0–2.

Manchester United tar med trepoängaren viktiga kliv i kampen om en plats i Champions League – det krävs en topp fyraplacering för att ta sig dit. Närmast jagar de Chelsea, som ligger en poäng ovanför i den haltande tabellen.

Norwich var nära en skrällseger hemma mot Tottenham – men fick nöja sig med oavgjort, 2–2.

Tabelljumbon Norwich tog ledningen i den 18:e minuten mot Tottenham och hade också 1–0 i paus. Tio minuter in i andra kvitterade ”Spurs” genom Christian Eriksen, men laget, som är med och utmanar om topplaceringar i tabellen, hade svårt att få övertaget.

Den finländske målmaskinen Teemu Pukki hade tidigare under matchen fått se sitt 2–0-mål för Norwich bli bortdömt efter en VAR-granskning där offside konstaterats – men fem minuter efter ”Spurs” kvittering kom kompensationen. Ett framspel av Pukki hittade sin väg in i mål, via en bortaspelare, och Serge Aurier noterades för självmål i matchprotokollet. Norwich hade 2–1 fram till den 83:e minuten – när Tottenhams Harry Kane fick skjuta straff och kvitterade.

Tidigare under dagen fick Carlo Ancelotti avsluta sin första vecka som Evertons nye manager på bästa möjliga, obesegrade vis.

1–0-segern hemma mot Burnley på annandag jul, den 60-årige italienarens tränardebut för Liverpoolklubben, följdes upp med 2–1 borta mot Newcastle.

Precis som senast var det Dominic Calvert-Lewin som låg bakom Evertons trepoängare. Den 22-årige anfallaren gjorde först 1–0 i den 13:e minuten och satte sedan matchavgörande 2–1 i 64:e. Däremellan hade schweizaren Fabian Schär kvitterat till 1–1 för Newcastle i 56:e. I och med segern passerade tian Everton elvan Newcastle.

Föga förvånande segrade även tabelltvåan Leicester mot bottenlaget West Ham, 2–1 på bortaplan – varpå West Ham några timmar senare sparkade tränaren Manuel Pellegrini.