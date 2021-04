Uppgifter: Förre storbacken tar över Djurgården

Den förre storbacken har VM-guld, två Stanley Cup-titlar och SM-guld med Djurgården som spelare. I dag är 56-åringen assisterande tränare för det schweiziska landslaget.

Djurgårdens vd Thomas Kraft twittrade under dagen att klubben gjort klart med en efterträdare till Robert Ohlsson som efter fem år som huvudtränare nu slutar. Han gjorde sin sista match för klubben i torsdags när Djurgården åkte ur SM-slutspelet mot Frölunda i åttondelsfinal.

– Jag kan säga det som jag twittrade. Vi har gjort klart med en huvudtränare. Men mycket mer än så har jag inte att säga. Vi kommer gå ut med det här i veckan. Det ska synkas med lite olika andra parter, säger Kraft till Expressen.

Tommy Albelin har under många år varit tränare, alltid i en assisterande roll, i NHL-klubben New Jersey, i Tre Kronor under OS 2010, och sedan 2016 i Schweiz.