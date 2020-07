Klart: Hockeyallsvenskan flyttar fram premiären

Den svenska andraligan i ishockey skulle ha startat den 11 september, men premiären skjuts nu upp till tidigast den 1 oktober. Det var Radiosporten först med att berätta.

– Det som ägarna, det vill säga klubbarna, tidigare beslutat var att vi skulle starta den 11 september under förutsättning att vi fick spela med publik. Det har då lett fram till en diskussion bland ägarna att det beslutet ställer till en hel del i deras försäsongsplanering. Därför har det kommit fram ett önskemål att vi startar tidigast den 1 oktober, säger Guiance till TT.

– Klubbarna behöver kunna planera sin försäsong på ett bättre sätt och hantera spelarna, deras kontrakt, ledigheter och så vidare. Därför gör vi på det här sättet.

Regeringen beslutade tidigare under sommaren att behålla gränsen för antalet personer som får samlas på samma ställe till 50 personer. Beslutet gäller augusti ut. Hockeyallsvenskan hoppas att detta beslut kommer att förändras i närtid, eftersom klubbarna är beroende av intäkterna från biljettförsäljning.

– För vår del är det helt avgörande. Publiken står för ungefär 50-60 procent av våra klubbars intäkter och vi kommer att ha oerhört svårt att klara en säsong utan publik, säger Guiance.

Hockeyallsvenskan har tv-avtal med C More och enligt Guiance är tv-bolaget helt med på beslutet om en framflyttad seriestart.

– C More är vår absolut bästa partner och vi för en dialog med dem hela tiden. Det är oerhört viktigt för C More att det finns en produkt så att de kan fylla en tablå, säger Guiance.

Vid ägarmötet den 13 augusti ska det beslutas exakt datum för den hockeyallsvenska premiären.