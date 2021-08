Uppgifter: PSG:s plan för nästa år – Mbappé ut, Ronaldo in

I sommar har PSG plockat in Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum och sist men inte minst världsstjärnan Lionel Messi.

PSG har värvat in stjärnspelare på stjärnspelare under sommaren – en samling som kan förnyas till nästa sommar.

Kylian Mbappé har ryktats till Real Madrid under flera transferfönster, ett rykte som kan bli verklighet nästa sommar.

Som ersättare till den 22-årige superstjärnan Mbappé – vars kontrakt går ut sommaren 2022 – kan den franska klubben ha identifierat den perfekta ersättaren.

Kylian Mbappé. Går han till Real Madrid nästa sommar? Foto: Francois Nascimbeni/TT

Enligt den spanska tidningen AS är PSG:s plan att plocka in Cristiano Ronaldo när portugisens kontrakt går ut nästa sommar och då byta en världsstjärna mot en annan. Samtidigt går Mbappés kontrakt ut och de kommer att låta honom gå gratis, enligt spanska AS.

Om klubbens planer faller ut som planerat kan anfallskedjan i PSG om ett år bli Ronaldo-Neymar-Messi.