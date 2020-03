Uppgifter: Uefa vill att regeringar garanterar fotbolls-EM

Enligt uppgifterna till nyhetsbyrån tror det europeiska fotbollsförbundet Uefa att värdstäderna kan arrangera EM-matcher om de har kapacitet för att behandla patienter som insjuknat i covid-19, sjukdomen som det nya coronaviruset ger, samtidigt som tiotusentals nya besökare anländer.

Bedömningen ska baseras på råd från världshälsoorganisationen (WHO), enligt den anonyma källan.

Mästerskapet anordnas i 12 olika länder, vilket enligt källan ger flexibilitet att flytta matcher från en stad om coronaviruset hindrar att de spelas där. En annan stad skulle då i stället få arrangera fler matcher.

Karl-Erik Nilsson, ordförande för det svenska förbundet och vice ordförande för Uefa, kan inte kommentera AP:s uppgifter.

”Jag känner inte i detalj till vilka mått och steg som den inrättade arbetsgruppen genomför”, skriver han i ett meddelande till DN.

Annars följer Uefa utvecklingen dag för dag och har en särskild arbetsgrupp för allt som har med coronaviruset att göra, säger Karl-Erik Nilsson.

”När det gäller sommarens EM som startar 12 juni finns inga förändrade planer i nuläget utan förhoppningen är att tävlingarna kan genomföras som planerat. Uefa kommer självklart att fortsätta dialogen med berörda myndigheter”, skriver svensken.

Personer med insyn i planeringen säger till AP att Uefa har fått beskedet att WHO inte förväntar sig att smittspridningen kommer att vara under kontroll när EM ska starta i Rom den 12 juni.

Just nu är hela Italien under isolering och folk uppmanas att stanna hemma i största möjliga mån på grund av den stora smittspridningen i de norra delarna av landet. Det har också gjort att all idrott, däribland Serie A, är uppskjuten åtminstone till den 3 april.

Flera europeiska klubbmatcher har också spelats utan publik.

Ett förslag från förbundet i Italien är att spela ligafotboll ända fram till den 31 maj, tolv dagar före EM-premiären. Men Uefa säger till AP att uppgifter som funnits om att nationella förbund bett om att skjuta upp turneringen till nästa år är ”totalt osanna”.

EM är tänkt att spelas i Baku i Azerbajdzjan, Köpenhamn i Danmark, London i England, München i Tyskland, Budapest i Ungern, Dublin i Irland, Rom i Italien, Amsterdam i Nederländerna, Bukarest i Rumänien, St Petersburg i Ryssland, Glasgow i Skottland och Bilbao i Spanien.