Uppsala fixade ett historiskt OS-guld – till Indien: ”Lite ära vill vi ha”

Fakta. Tre andra OS-medaljörer med svenskkoppling

Dimitrij Ovtjarov, bordtennis

32-åringen tog silver med Tyskland i lagtävlingen i Tokyo och brons i singel. Där pressade han i semifinalen tidernas mest meriterade herrspelare – Ma Long – till sju set men föll efter ett stort drama med 9–11 i avgörande set. Svenskkopplingen då? Jo, världssjuan Ovtjarov är gift med svenskan Jenny (tidigare Mellström) som tidigare spelat elitseriepingis. De har en dotter tillsammans.

Under coronapandemin har Dimitrij Ovtjarov under perioder varit synlig i Boo rackethall i Nacka där han tränat, inte sällan fem timmar per dag. Eftersom Tyskland har haft strängare restriktioner än Sverige valde Ovtjarov att sparra på svensk mark.

Stephanie Labbé, fotboll

Den 34-åriga målvakten, som blev Kanadas stora guldhjälte i OS-finalen, har tillbringat en stor del av karriären i Sverige. Tre år i Piteå, tre år i Örebro, ett i Linköping och sedan i våras i FC Rosengård. I straffläggningen i finalen ställdes hon mot fyra klubbkompisar från Rosengård. Nathalie Björn (sedan den 4 augusti i Everton) och Olivia Schough satte sina straffar, medan Anna Anvegård (också ny i Everton) och Caroline Seger brände sina.

Med ett brett flin och överdrivna rörelser på mållinjen gjorde Labbé sitt bästa för att psyka svenskorna inför straffarna. Ingen dålig taktik. Sverige missade totalt fyra av sina sex straffar och guldet var Kanadas.

Yuhi Ohashi, simning

Inför OS i Tokyo drog Japan igång en medveten storsatsning på simning och friidrott. Ett av de stora guldhoppen på förhand var Yuhi Ohashi – och när spelen väl drog igång presterade den 25-åriga japanskan genom att OS-guld på distanserna 200 meter medley och 400 meter medley.

I den japanska satsningen fanns också ett svenskt inslag: fysiologen Magnus Kjellberg. Han arbetade tidigare med bland annat Sarah Sjöström men bytte 2013 Sverige mot Japan för att optimera de japanska simmarnas teknik och träningsupplägg.

2019 besökte DN Magnus Kjellberg och Japans ”medaljfabrik” i Tokyo.