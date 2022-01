Urladdning av Leksand mot Växjö

Fem av sex segrar, och 15 av 18 möjliga poäng.

Det var Växjös facit mot Leksand på förhand. Och när Peter Andersson satte 1–0 för gästerna redan efter 2.41, efter ett passivt Leksandsförsvar, trodde kanske många att den ojämna poängfördelningen lagen emellan skulle fortsätta i Växjös favör.

Så blev emellertid inte fallet.

Martin Karlsson kvitterade drygt fyra minuter senare, och med 3.27 kvar av den första perioden styrde Carter Camper in 2–1.

Och bättre skulle det bli för Leksands del.

Leksand tog bara fyra poäng på sju matcher i december, och efter coronautbrott i såväl Leksand som andra lag fick Dalalaget vänta fram till i tisdags innan man kunde inleda 2022. Då blev det 2–1 borta mot Malmö.

– Vi vill mer tillbaka till den hockey Leksand ska spela – diktera villkoren och inte anpassa oss alltför mycket efter motståndarna. Det blev lite så under en längre period i december, och det genomsyrade vårt spel också. Vi har pratat om det och vill hitta tillbaka till de styrkor vi har i det här laget – och det tycker jag att vi har gjort så här långt, sade comebackande Jon Knuts – första matchen sedan i november – till C More efter den första perioden.

Och ”diktera villkoren” fortsatte Leksand med i andraperioden.

Häng med nu – för det gjorde inte Växjö.

● Carter Camper gjorde sitt andra mål för kvällen till 3–1 efter 1.13. Redan då fick Växjömålvakten Janis Kalnins nog – men Adam Åhmans intåg hjälpte inte.

● Poängkungen Max Veronneau ökade på till 4–1 efter 3.45.

● Nils Åman satte 5–1 efter 5.21.

Tre mål inom loppet av drygt fyra minuter, alltså – och Växjö var förstås ett slaget lag.

Växjö gjorde visserligen två mål (Richard Gynge och Tobias Riedler) i den andra perioden, men Leksand gjorde ytterligare ett till 6–3 (Mikael Ruohomaa) och vann perioden med 4–2.

– Jag vet inte vad som händer. Det är en mardröm. Det är inte godkänt någonstans, sade Richard Gynge besviket till C More.

Gynge sade att Växjö skulle fokusera på att göra en bättre tredjeperiod – och att vinna den.

Så blev dock inte fallet.

Med två minuter kvar av den tredje perioden satte Calle Själin 7–3 för Leksand.

Andra raka segern för Leksand, som i den haltande tabellen passerar Oskarshamn och just Växjö och är på sjätte plats.

Växjö åkte på tredje raka förlusten, och som om inte det vore nog utgick centern Martin Lundberg i den andra perioden.