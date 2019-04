US Masters – jakten på den gröna kavajen

När: 11-14 april.

Var: Augusta National i Georgia, USA.

Hur: 72 hål slagspel, kvalgräns efter 36 hål.

Fakta om banan: Cirka 6.900 meter, par 72.

Amen Corner: Tre berömda hål i golfvärldens mest omskrivna hörn. På hål 11, 12 och 13 där mycket kan hända, men tävlingen avgörs inte här.

Vem vann förra året: Amerikanen Patrick Reed på 273 slag (-15), före landsmännen Rickie Fowler (-14) och Jordan Spieth (-13).

Historik

Tävlingen har spelats sedan 1934 med avbrott för andra världskriget. Jack Nicklaus vann sex gånger: 1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986. Arnold Palmer fyra gånger: 1958, 1960, 1962, 1964. Även Tiger Woods har fyra vinster: 1997, 2001, 2002, 2005.

Tio senaste vinnarna

2018: Patrick Reed, USA

2017: Sergio Garcia, Spanien

2016: Danny Willett, England

2015: Jordan Spieth, USA

2014: Bubba Watson, USA

2013: Adam Scott, Australien

2012: Bubba Watson, USA

2011: Charl Schwartzel, Sydafrika

2010: Phil Mickelson, USA

2009: Angel Cabrera, Argentina

Prispengar: 102 miljoner kronor totalt, vinnaren kan fylla på kontot med cirka 18 miljoner.

Sergio Garcia, vinnare 2017, har hjälpt vinnaren 2018 Patrick Reed på med den gröna kavajen. Foto: Jason Getz/TNS

Den gröna kavajen: Delades ut till vinnaren för första gången 1949. Till traditionen hör att fjolårssegraren hjälper den nya på med kavajen.

Hur många är med: US Masters är den major med minst antal spelare av de fyra. 87 spelare finns med i årets startfält.

Fyra spelare att ha koll på

• Rickie Fowler, 30, USA

Världsrankning: 9.

Kommentar: Tvåa förra året och en av de stora spelarna som aldrig vunnit en major. Är det dags nu för den populäre amerikanen?

• Rory McIlroy, 29, Nordirland

Världsrankning: 3.

Kommentar: Visat bra form den senaste tiden och vann stortävlingen The Players Championship för en knapp månad sedan. Är på jakt efter sin första seger i US Masters för att göra majorsamlingen komplett. British Open, US Open och PGA Championship (två gånger) har han redan vunnit.

• Justin Rose, 39, England

Världsrankning: 1.

Kommentar: Världsettan måste naturligtvis vara med här. Har en hög lägstanivå. Två andraplatser (2015 och 2017) i US Masters.

• Tiger Woods, 43, USA

Världsrankning: 12.

Kommentar: Är tillbaka med besked i världstoppen efter alla skadebekymmer. Har vunnit US Masters fyra gånger. Det var på Augusta National 1997 han vann sin första major. Då vann Woods med 12 slag.

Läs mer: Tiger Woods: ”Känner att jag kan vinna”

Svenskarna

• Henrik Stenson, 43

Världsrankning: 38.

Kommentar: Spelar US Masters för 14:e gången. Han delade femteplatsen förra året vilket också är hans bästa resultat. Har börjat hitta spelet igen efter en svag säsongsstart.

Spelar med: Sergio Garcia, Spanien, och Tony Finau, USA.

Starttid, torsdag: 15.58.

• Alex Norén, 36

Världsrankning: 30.

Kommentar: Gör sin tredje start på Augusta National och har missat kvalgränsen båda gångerna.

Starttid, torsdag: 18.32.

På fredag slår Stensons grupp ut 18.54 och Noréns 15.25.

TV-tider: C More har rättigheterna och huvudsändningen börjar klockan 16.00 på torsdag.