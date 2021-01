Utbytt mot USA – tillbaka i målet mot Finland

Sverige har ett väldigt starkt målvaktspar i den pågående JVM-turneringen i Edmonton. Likväl var målvaktsvalet något av ett dilemma för den svenska lagledningen inför kvällens kvartsfinal mot Finland.

Skulle de välja Hugo Alnefelt, som var den ursprungliga planen, eller satsa på den ett år yngre Jesper Wallstedt?

Valet blev Alnefelt.

Redan förra året spelade 19-årige Hugo Alnefelt till sig rollen som förstemålvakt i junior-VM.

Efter det har han gått från klarhet till klarhet i klubblaget HV71.

Alnefelt inledde årets JVM-turnering med en bra insats mot Tjeckien, och en lugn kväll mot Österrike där han höll nollan men bara fick sex skott emot sig.

I den tredje gruppspelsmatchen mot Ryssland fick 18-årige Jesper Wallstedt, som före avresan till Edmonton var riktigt het i klubblaget Luleå , chansen. Wallstedt sattes på tuffa prov, men gjorde en riktigt bra match även om Sverige förlorade i förlängningen.

I den sista gruppspelsmatchen mot USA, som spelades dagen efter Rysslandsmatchen, var Anefelt tillbaka mellan stolparna men han hade en tuff kväll.

Knappt fem minuter in i den andra perioden byttes han ut efter att ha släppt in fyra mål. Wallstedt kom in och höll nollan.

Men trots en mindre bra match mot USA blir det alltså Hugo Alnefelt som vaktar det svenska målet i kvällens kvartsfinal mot Finland.

Något som understryker vilket stort förtroende den svenska lagledningen har för Alnefelt.

– Målvaktsrollen är en utsatt position, och det sista som behövs är att jag själv sätter onödig press på mig och oroar mig för saker som jag egentligen vet att jag har koll på. Före matcherna brukar jag därför tänka att jag ska slappna av, gå ut och ha kul och ta med mig känslan jag har från träningarna när det har gått bra, sa Hugo Alnefelt till DN dagarna före JVM-premiären.

Juniorkronornas lagkapten backen Philip Broberg har inte riktigt gått att känna igen på JVM-isen i Edmonton, och enligt uppgift ska han ha spelat småskadad. Något som förbundskapten Joel Rönnmark förnekar.

– Philip är inte skadad. Han är redo för match. Det är inga konstigheter, sa förbundskapten Rönnmark på en pressträff dagen före kvartsfinalen.

Enligt laguppställningen som presenterades en timme för nedsläpp i Rogers Place i Edmonton gör Sverige också en förändring i förstakedjan.

För att få fart på Alexander Holtz och Lucas Raymonds målskytte får de en ny center, Theodor Niederbach, mellan sig.

Albin Sundsvik tar över Niederbachs plats i tredjekedjan och spelar tillsammans med Elmer Söderblom och Emil Heineman.