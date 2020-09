Utvisning och mål – mardrömsminut för Sverige

Gustav Svensson varnades första gången en kvart in i matchen när han kom in sent mot Manchester United-stjärnan Bruno Fernandes.

Det andra gula drog han på sig genom en liknande aktion mot João Moutinho i den 44:e minuten, mitt framför ögonen på domaren.

Det skedde strax utanför straffområdet, ett fint frisparksläge för Cristiano Ronaldo. Och Juventusstjärnan skruvade in 1–0 minuten senare. Det var hans hundrade mål i landslaget, och det blev en vacker fullträff.

Matchen pågår – följ den här. Artikeln uppdateras.