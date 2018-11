Helgens sprintpremiär i Ruka blev en framgång för de svenska damerna. Trots att Stina Nilsson föll på upploppet blev det dubbla pallplatser när Maja Dahlqvist slutade tvåa och Ida Ingemarsdotter trea.

Men den svenska truppen kom inte undan helt smärtfritt. Under tävlingen fick inte mindre än tre svenskor gult kort som står för en skriftlig varning. Stina Nilsson fick syna det gula efter en tjuvstart, medan Hanna Falk och Anna Dyvik varnades för obstruktion under sina lopp.

– Det är väl lite onödigt att ta på sig ett kort i starten. Men under loppet när man tävlar så kan man inte tänka ”oj, oj, nu måste jag se upp här”, så de är svårare att göra någonting åt, säger förbundskaptenen Magnus Ingesson.

Det gula kortet följer med åkaren under hela säsongen och gäller i alla tävlingar anordnade av internationella skidförbundet. Ett andra gult kort innebär diskvalificering från tävlingen. Men att tre svenskor fick varningar i säsongens första tävling ser förbundskaptenen mer som en tillfällighet.

– Det känns som att bedömningen kan skilja sig lite från tävling till tävling, och i Ruka var det lite mer än vanligt. Det kan vara lite olika beroende på vilken jury det är, så jag tror inte vi kommer få se mer varningar än tidigare, säger Magnus Ingesson.

Märk väl, en varning som tilldelas under säsongen kommer inte tas med in till VM i Seefeld i februari. Men en varning som åkaren drar på sig under mästerskapet hänger med resten av världscupsäsongen.

– Som åkare så vet man att man har en varning, men jag tror inte det begränsar dem någonting när det väl är tävling.

För att inte riskera att diskas i en avgörande tävling, skulle man kunna låta åkaren ställa upp i en mindre tävling för att dra på sig ett kort och på så sätt nollställa sig?

– Ja då, det kan man göra om man vill.

Så det är något ni skulle kunna använda er av?

– Alltså nu är det så att vi har tävlat en gång. Så vi diskuterar inte gula kort, det är i alla fall inte något som vi pratar om just nu.