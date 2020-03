”Vad händer med slutspelsskäggen nu?”

1) Publikstödet

Björklövens hockeyfans och Edsbyns bandysupportrar köper biljetter till matcher de inte får komma in för att se och Hammarbys fotbollsfans vill inte ha tillbaka pengarna för cupkvarten mot IFK Göteborg. Det är tre av många exempel på hur supportrar visar kärlek till klubben.

2) Tränarcitatet

”Får jag välja mellan att inte spela alls eller så här så väljer jag det här.” Frölundas Roger Rönnberg med ovanlig kommentar efter en match utan publik.

3) Adrenalinet

Rönnbergs uttalande kan låta märklig men säger en hel del om hur mycket adrenalin som behöver komma ut när det närmar sig slutspelstider i ishockey.

4) Hockeyfrågan

Vad händer med slutspelsskäggen om ishockeyslutspelen flyttas fram eller inte blir av? Kommer spelarna att se ut som vilda hipsters eller renrakade militärer?

5) Avslutet

Som hobbyåkare får man höra att man ska hoppa över det sista åket. För stjärnan André Myhrer blev det så. Han efterlämnar ett stort tomrum i svensk utförsåkning.

6) Resan

De kom, de såg, de åkte hem. De svenska sprintåkarna tvingades till mycket resa för ingenting. Sverige–Kanada tur och retur utan att dra på sig nummervästen.

7) Idrottsorden

Brukar vakna och höra radiometeorologens monotona ”Drogden sydväst 12”. I veckan har Radiosportens röster låtit likadana med orden ”…ställs in”.

8) Filmtipset

En idrottsvärld på paus gör att man får trycka på klassiska idrottsfilmer. Som ”Any given Sunday” med fotbollscoachen Al Pacinos episka brandtal…

9) Brandtalet

”We are in hell right now, gentlemen believe me, and we can stay here and get the shit kicked out of us or we can fight our way back into the light.”

10) Brandtalet 2

”We can climb out of hell. One inch, at a time. On this team, we fight for that inch.” Låter lite som att han pratar om hur världen ska genom viruskrisen.

11) Birollen

På tal om sportfilmer att se i brist på livesport. Älskar Jonah Hills roll som statistiknörden och ekonomistudenten från Yale i basebollfilmen Moneyball.