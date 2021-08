Vad krävs egentligen för att bli sjua i OS?

Hon tror inte folk i allmänhet förstår vad som krävs för att bli sjua i ett OS.

Ett OS är fullt av tävlande som blir sjua. Eller nia eller tolva. Deras resultat är av världsklass. De närmaste förstår vad som krävs för att komma så långt. Men efter någon vecka har prestationen fallit i glömska i vidare kretsar.

Här berättar den 27-åriga kanotisten Linnea Stensils om sitt liv som toppidrottare och sin satsning mot OS i Tokyo.

Intervjun gjordes efter ett vanligt träningspass i Vaxholm. Nu befinner hon sig i Japan för den sista uppladdningen.

– Det är inte många som får köra en OS-final och jag lyckades med det i Rio. Där och då i finalen var jag redan glad. Allt är möjligt när man kör finalen, men det hade varit orimligt om jag tagit medalj. Samtidigt kände jag att jag var nära. Är du sjua kan du lika gärna ta medalj och när jag såg dem på prispallen tänkte jag att där vill jag också stå. Det är så himla små marginaler.

Linnea Stensils har siktat mot Tokyo sedan sjundeplatsen i Rio. Foto: Paul Hansen

Linnea Stensils tänkte redan då på nästa OS.

Vad har det krävts av dig för att göra satsningen mot Tokyo?

– Mest att inse att det handlar om väldigt mycket eget ansvar. Man måste hitta sin egen väg för att bli bäst. Och det går inte att tro att någon annan ska göra jobbet åt dig. Det är ens eget jobb. Ibland får man ångest om man inte orkar träna. Då måste man utvärdera och fråga sig själv: Vilar jag nu för att jag är trött eller vilar jag för att jag är lite lat? Tar man extra vila på den här nivån så är det ofta för att man behöver det. När jag vilat har jag blivit bättre av det.

OS-satsningen har också betytt att Linnea Stensils har sökt sig till nya länder och platser för att träna – Australien, Florida, Mallorca, Portugal – för att lära av vad andra nationer gör. Under coronapandemin har hon åkt till Skåne.

I vintras drog hon ned på kanotträningen och åkte till fjällen på tre skidläger i stället.

Skidor är ett bra komplement till kanot. Det är många kanotister som gör bra tider i Vasaloppet, säger hon.

– Jag motiveras av att vara på fina platser och träna: uppe i fjällen, i skärgården, åka till länder där jag trivs. Vara ute i skogen och springa. Vi har ett landställe i skärgården där jag förra året byggde ett litet gym med hjälp av pappa. Jag har en skivstång där och kan paddla och cykla. Då får jag vara på en plats där jag mår bra.

”Det går att motivera sig på träning genom att tänka på OS, men ibland försöker jag spara på det krutet lite”, säger Linnea Stensils. Foto: Paul Hansen

Det tror man kanske inte att en olympier har tid att titta på omgivningarna under träningspassen.

– För mig har det blivit en stor grej som jag får energi av. Vissa andra kanske inte bryr sig om det. De vill bara ha sin hall eller bana och mata på med träningen. Jag är duktig på att ha en balans mellan träning och vila. När jag är ledig hittar jag på saker.

Om det regnar och blåser och du ska paddla – hur tänker du då?

– Nu har jag inte haft någon dålig period på länge. Men ofta har jag redan förberett för det. Därför åkte jag till Skåne i höstas under pandemin för att vara omgiven av andra som hjälper mig. Det kan vara noll grader och snö på bryggan, men du är i alla fall inte själv. Är det 25 grader, sol och spegelblankt är det inte tufft att gå ut ensam. Därför kan jag vara hemma under de perioderna. Man lär sig under årens gång.

Tränar gör hon minst fem timmar om dagen: mest paddling naturligtvis och styrketräning, men även skidor, löpning – vad som passar för årstiden.

– Visst, OS är det största som finns i idrotten, men folk fattar nog inte jobbet. Jag kan inte göra de grejer som andra gör, för jag tränar varje vecka fram till lördag eftermiddag. Jag har halva lördagen ledig och söndagen. Så man är låst hela tiden. Är det en lördag kväll så träffar jag kompisar och käkar middag. Jag väljer att åka hem klockan nio eller tio. Så är det bra med det. Jag kan inte dricka mig full och vara uppe halva nätterna.

Hur ofta tänker du på OS på det ena eller andra sättet?

– Mer eller mindre varje dag. Dels använder jag det ibland vid träningen som en visualisering. Men jag har också fått lära mig att inte göra det för ofta. Ibland när man har en dålig dag måste man bara göra passet, inte värdera det. Man ska inte alltid pressa det: känns det dåligt behöver man inte dra slutsatsen att nu går det dåligt på OS. Det går att motivera sig på träning genom att tänka på OS, men ibland försöker jag spara på det krutet lite. Det kan vara bra att plocka fram det senare.

Linnea Stensils vid Vaxholms kanotsällskap. Foto: Paul Hansen

När Linnea Stensils är på gymmet och gör ett bänkdrag kan hon i tankarna se sig själv göra en start i OS. Nervkopplingarna kan ha hjälp av sådana saker, menar hon.

Hur reagerade du när OS i Tokyo flyttades fram ett år?

– Det var en chock. När beslutet kom ringde jag två kompisar och sa: Jag följer med på seglingen i sommar. De kör en segling varje år och jag kunde följa med eftersom jag kände att jag kunde göra som jag ville. Jag tränade sommaren igenom, men jag behövde inte köra så att jag fick mjölksyra varje dag. Mentalt blev det en väldigt bra återhämtning för mig.

Efter seglingsveckan började det sista året av förberedelser inför OS. Det har blivit en hel del hård träning för att kroppen ska spjälka mjölksyra. Det är den syran som dyker upp redan efter halva distansen i ett 200-meterslopp.

Foto: Paul Hansen

– Man går ju för max från början. Sedan handlar det om att hålla ut så bra som möjligt. Jag får mjölksyra i både överkroppen och benen. Det är svårt att förklara vad som händer, jag vill ta i, men det går inte. Får du bara paddeln i vattnet är du glad. På något sätt måste du lära dig att paddla med syran. Därför måste du repetera det på träning.

Åtta gånger 300 meter i maxfart är vad som ibland står på programmet.

Det låter tufft. Vad är det som är så roligt med det?

– Just det tycker jag inte om, men det ingår. Det roliga är att se att man blir bättre. Den känslan att det går lättare efter ett tag är svår att beskriva, men det är den belöningen man vill ha. Det känns nästan som att man flyger fram. Kroppen bara jobbar och allt känns rätt. Det finns ett samband, utan hack, bara ett flyt. Egentligen vet jag inte vad jag gör bra, men det är det man strävar efter: att det känns som perfektion. Det är väldigt sällan man får den kicken.

När Linnea Stensils 2019 testade OS-banan i en hamnbassäng nära centrum i Tokyo var hon livrädd att få en hoppande fisk in i kanoten.

Linnea Stensils tränar fem timmar om dagen. Foto: Paul Hansen

Hur tänker du nu om OS-tävlingarna?

– Tänker man för mycket kommer katastroftankarna. Men det blir väldigt tufft i år. Fältet har egentligen fördubblats och att ta sig till final kräver fler lopp än tidigare. Visst, jag var sjua i Rio. Och blir jag sjua i år så kan man tänka sig att jag inte skulle vara nöjd, men det kan mycket väl vara så att jag skulle vara nöjd. Har jag gjort det jag kan, fått ut det jag har, kommer jag ändå att vara nöjd. Det är det som är lite tråkigt med att bli bättre. Gränserna flyttas hela tiden för vad du själv känner och andra tror att du kommer att vara nöjd med.

Hon anser att hon måste bli bättre på att ta till vara sin kapacitet i semifinalerna. Hon har svårare för semifinalerna än för finalpaddlingarna.

Hur paddlar du i ditt optimala lopp i OS?

– Den dagen måste jag få till varje drag. Missar du ett drag betyder det en hundradel. Ibland kan det vara allt som skiljer i ett lopp. Starten är väldigt viktig. Vickar du till eller reagerar för sent kan det vara en tiondel. Det är så små marginaler och det tror jag inte folk i allmänhet förstår. Det är så mycket som ska stämma. Perfektion är hela grejen. Du ska vara avslappnad, du vill inte ha en spänd muskel. Gå max från start, men går man tre drag för hårt kan det straffa sig med mjölksyra mot slutet, säger OS-sjuan från Rio.

Måndag 2 augusti startar hon i K-1 200 meter.

Fram till dess kommer tävlingarna i Tokyo att ha räknat in många sjuor.