Vägrade stanna efter publikens applåder

När? Sweden International Horse Show, som inleddes på torsdagen, avslutas på söndag kväll.

Var? Friends arena.

Stor och entusiastisk publik

På lördagen avgjordes den första delen av dressyrens prestigefyllda tävling Topp tio inför välfyllda läktare.

– Det var mycket folk redan förra året under grand prix-klassen, men i år var det nog till och med ännu mer, säger den svenska dressyrettan Patrik Kittel.

Patrik Kittel är stor publikfavorit, men den här gången ställde hans popularitet till vissa problem.

Hans häst Well Done är nämligen en känslig själ och när publiken började applådera sekunderna innan Patriks och Well Dones program var färdigt struntade stoet i att göra den sista obligatoriska halten som avslutar varje dressyrprogram.

Det kostade.

– Jag tappar nog en och en halv procent där, men samtidigt är det så klart en positiv sak att publiken lever sig med. Jag är tacksam över att åskådarna är så glada, säger Patrik Kittel.

Även starten på Patrik Kittel och Well Dones program blev en aning skakig eftersom musiken gick i gång för tidigt och för högt.

– Well Done är som sagt känslig och därför mycket bättre utomhus än inomhus, säger Patrik.

De små missarna i programmet gjorde att Patrik Kittel och Well Done missade prispallen. Med en fjärde plats var de dock det bästa svenska ekipaget.

Vann gjorde som väntat världsettan från Tyskland Isabell Werth på stoet Weihegold.

Prinsen var prisutdelare

På lördagen avgjordes finalen av ponnyhoppningen Prins Carl Philips pris. Under hösten har ett stort antal ponnyryttare kämpat för att ta en av finalplatserna, och nu var de åtta ekipage som gjorde upp om slutsegern.

Den som lyckades allra bäst var Lilly Johansson på hästen Small Titan, och Lilly Johansson fick ta emot förstapriset från Prins Carl Philips hand.

Unga ryttare i stället för unga hästar

Tidigare år har unga lovande hopphästar fått chansen att tävla under tävlingarna på Friends. I år var det i stället unga ryttare – upp till och med 21 år – som fick chansen.

Vann premiärupplagan gjorde Alice Tapper på Doge Dogelito.

Det händer under söndagen

Publiken kommer att bjudas på idrott av högsta klass när dressyrens Topp tio avgörs. Under söndagen rider ekipagen sina kür-program, vilket innebär att de rider ett fritt program till musik.

För hoppryttarna väntar tävlingarnas högsta klass grand prix-klassen.

Läs mer:

Nya hästar gör framtiden ljus för von Eckermann

Dramatiskt när von Eckermann slog favoriten Fredricson

Det hemliga rummet där drömmar kan dö

Jessica Springsteen – född till att rida