Vändningen – ingen öl på VM-arenorna

Under veckan har bland andra New York Times och The Times rapporterat om att öltält först, efter krav från Qatars kungafamilj, flyttats bort från andra försäljningsställen kring VM-arenorna för att synas mindre. Sedan att qatarierna velat gå ännu längre och ta bort dem helt.

På fredagen kom internationella fotbollsförbundet Fifa med officiellt besked: det kommer inte att serveras alkohol kring arenorna, ett beslut som tagits efter ”diskussioner mellan Fifa och värdlandets myndigheter”.

Ölförsäljningsställena tas bort från arenorna, och försäljningen av alkohol kommer att ske på det som kallas ”Fan festival” och andra fanzoner.

Frågan är vilka affärsavtal som bryts i och med vändningen, eftersom det tidigare fanns en överenskommelse om att sälja öl vid arenorna från tre timmar före avspark till en timme efter matchernas slut.

Fifa tackar i sitt pressmeddelande Budweisers ägare ABInbev för förståelsen.

Då hade öltillverkaren, som enligt mediauppgifter sponsrar Fifa med 800 miljoner kronor, redan kommenterat i sociala medier med orden: ”Jaha, det här var genant...” Tweeten togs sedan bort.

Alkohol serveras normalt bara på vissa hotellbarer i Qatar, och det är olagligt att dricka eller vara full offentligt. Utlänningar kan få licens att köpa alkohol i en speciell affär.

Läs mer:

Gas och olja lade grunden till tidernas dyraste fotbolls-VM

”Gud gav oss fotbolls-VM – vi är ett litet land, men har en stor vision”

Grafik: Så spelas fotbolls-VM i Qatar 2022