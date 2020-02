Var borta från basketen två år – nu är Halvarsson nära sina drömmars mål

Fakta. Motståndarna i OS-kvalet

Japan, torsdag 6 februari 18.05

Världsranking: 10

Ett snabbt spelande lag som kompenserar bristen på längd i spelartruppen med vasst skytte. Har vunnit det asiatiska mästerskapet fyra gånger på raken sedan 2013.

Kanada, lördag 8 februari 20.35

Världsranking 4

På papperet den tuffaste motståndaren för Sverige. Ett ”stort” lag med fem spelare över 190 cm. Spelar dock inte lika snabb basket som exempelvis Japan. De spelare som inte går på college i USA är verksamma i de stora europeiska ligorna.

Belgien, söndag 9 februari 15.00

Världsranking: 9

Har liksom Sverige aldrig tidigare kvalat in till et OS. Spelar en basket som Sverige kan matcha. Har längd under korgarna. Spelaren som sticker ut är forwarden Emma Meesseman, 192 cm, som spelar för Jekaterinburg i den ryska ligan.